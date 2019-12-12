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Новости партнеров 12.12.2019

Наружная реклама и рекламная продукция

Компания RA86 предлагает услуги по проектированию и производству различной рекламной продукции. Она также занимается установкой наружной рекламы. На ее сайте ra86.ru можно узнать об этом более подробно. Клиентам предоставляется сервисное обслуживание рекламных конструкций.

У нее есть рекламные агентства в Сургуте, многих городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. На ее собственном производстве изготавливается широкий ассортимент рекламной продукции. Это световые вывески и буквы, крышные установки, дорожные и домовые знаки, входные группы, рекламные стелы и пилоны, информационные стенды и указатели, и многое другое.

У компании можно заказать баннер для магазина или наружную рекламу для продвижения бренда или услуг заведения. При производстве изделий выполняются требования стандартов качества. В результате, продукция обладает устойчивостью к метеорологическим воздействиям, высокой пожарной безопасностью, герметичным корпусом. Она соответствует ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты.

Услуги компании пользуются большим спросом, потому что она предлагает их полный цикл. Изготовление продукции производится в короткие сроки. Клиентам предоставляются гарантии качества на выполненные работы до 3-х лет. В компании работают квалифицированные специалисты. Она предлагает низкие цены на проектирование, производство и монтаж. Подробности по телефону +7 3462 37-27-20.

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