Конструкции для благоустройства территорий, парков и площадей

Компания «Стимэкс» предлагает широкий ассортимент продукции для обустройства территорий. На ее сайте stimex-trade.ru можно узнать об этом более подробно. Это разнообразные уличные скамейки и урны для мусора, вазоны для цветов и велопарки для парковки велосипедов. Компания является производителем данной продукции, предлагает широкий выбор моделей, модификаций, цветов, вариантов.

Например, урна для мусора уличная представлена в более чем двадцати вариантах. Изделия выполнены в современном урбанистическом стиле, имеют различные конструктивные решения, цветовое оформление. Они являются вандалоустойчивыми, имеют большой срок службы и эстетически красиво смотрятся. Устройство каждой конструкции обеспечивает простоту уборки мусора.

Декоративная малая архитектурная форма вазон для цветов также представлена в широком ассортименте. Компания предлагает несколько десятков вариантов таких конструкций. В них высаживают небольшие деревца, кустарники и разные растения. Их используют в различных дизайн-проектах. Вазоны можно увидеть вблизи аллей, на площадях, в парках и зонах отдыха.

С полным ассортиментом продукции производителя, ее возможностями и особенностями, можно ознакомиться на его сайте. Она гарантирует качество и эксплуатационную надежность изделий. Подробности можно узнать у менеджера по телефону +7 (391) 266-16-50 или электронной почте.