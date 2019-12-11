Роль государства в работе школ будет усилена

Подведены итоги работы стажировочных площадок по распространению эффективных моделей управления сетью образовательных организаций на уровне регионов. В ноябре такие площадки работали в 10 субъектах Российской Федерации, стажировку там прошли более 300 работников образования из 43 регионов.

С 2017 года в России реализуется проект по передаче отдельных полномочий управления системой образования на уровень регионов. В нем участвуют 20 субъектов Российской Федерации, 10 из них организовали стажировки для желающих ознакомиться с результатами апробации новых управленческих механизмов. В конце ноября в Группе компаний «Просвещение» состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги работы стажировочных площадок и приняты рекомендации по внедрению инновационных моделей управления сетью образовательных организаций для всей страны.

Опыт регионов-участников проекта показал, что при передаче отдельных полномочий на региональный уровень используются три основные модели.

Первая модель предусматривает передачу всех полномочий, в том числе управление имуществом образовательных организаций. Эта модель используется в Кировской и Сахалинской областях, Республике Тыва, Камчатском и Хабаровском краях.

Вторая модель предусматривает передачу на региональный уровень всех полномочий, кроме управления имуществом образовательных организаций. Ее внедряют два региона – Самарская и Вологодская области.

Наконец, в основе третьей модели – соглашения между регионами и муниципалитетами, позволяющие усилить роль государства в работе образовательных организаций. Ее внедряют 12 регионов – Белгородская, Воронежская, Еврейская автономная, Новгородская, Тамбовская, Тверская, Московская и Рязанская области, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Республика Коми, Республика Саха (Якутия).

Особняком в проекте стоит Астраханская область, где решено апробировать модель двойного учредительства, когда образовательная организация находится одновременно в ведении и региона, и муниципалитета.

В этом году эксперты федерального уровня, в числе которых представители Высшей школы экономики, РАНХиГС, Группы компаний «Просвещение» и других организаций, проанализировали преимущества каждой модели, риски внедрения, необходимость изменений в законодательстве и привлечения дополнительных ресурсов. Как выяснилось, особенно успешно новации внедряют те регионы, где при поддержке губернаторов сформированы крепкие и устойчивые управленческие команды, в задачи которых входит усиление роли государства в управлении сетью образовательных организаций.

По мнению экспертов, наибольших результатов в реализации первой модели достигла Кировская область, где в 2019 году на региональный уровень было передано 34 образовательные организации, а в 2020 году планируется передать еще 6. В реализации второй модели общепризнан успех Самарской области: во всех городских округах и муниципальных районах, за исключением крупных городов – Самары и Тольятти, школы стали государственными еще в 2011 году, так что эффективность модели подтверждена восьмилетним опытом. При внедрении третьей модели лидирует Воронежская область, где соглашения заключены со всеми 34 муниципалитетами и работает система показателей эффективности управления образовательными организациями.

Опыт 10 пилотных регионов лег в основу программ стажировок, состоящей из двух этапов: дистанционного и очного. В дистанционном этапе приняли участие около 600 человек, в очном – более 300. В процессе обучения обсуждались как теоретические вопросы управления, моделирования сети образовательных организаций, так и особенности реализации новых идей на практике. Слушателей особенно интересовало, как благодаря передаче отдельных полномочий с муниципального уровня на региональный удается повысить качество образования и укрепить единое образовательное пространство, что нужно сделать для более эффективного расходования государственных средств и улучшения условий обучения в школах.

По мнению директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, необходимость усиления роли государства в работе школ связана, прежде всего, с тем, что муниципалитеты не справляются с возложенной на них нагрузкой. Апробация трех моделей показала возможные пути решения этой проблемы. Более того благодаря проекту работники школ и органов управления образования задумались, что происходит в региональных системах образования, какие достижения стоит продемонстрировать другим регионам, какие есть недостатки и что нужно сделать для их устранения.

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