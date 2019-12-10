Мальта: особенности получения подданства

Каждый человек ежедневно просматривает более сотни источников информации. В этом списке обязательно есть портал новостей, который позволяет узнавать только самую свежую информацию. Портал maltanewsplus.com подробно расскажет о всех особенностях Мальты.

Относительно недавно специалисты пришли к выводу, что Мальта – это государство, имеющее самое дешевое «подданство» в Европе. Среди всех стран Евросоюза, Мальта стоит на первом месте по дешевизне оформления паспорта. Для того, чтобы получить мальтийское подданство и свободно посещать около 170 стран, нужно отдать государству около 1.2 млн. евро.

В эту сумму входит:

650 тыс. евро – невозвратный платеж в Фонд государства.

350 тыс. евро – покупка или аренда недвижимости на территории страны.

От 150 тыс. евро – покупка ценных бумаг.

Кроме того, за каждого члена семьи нужно будет доплатить еще 25 тыс. евро.