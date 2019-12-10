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Новости партнеров 10.12.2019

Оптовая продажа женской одежды

Оптовый интернет-магазин швейной фабрики FILEO предлагает широкий ассортимент женской одежды. На его сайте можно найти подробную информацию и приобрести продукцию. Например, разнообразные юбки https://fileo.ru/katalog/yubki/ в этом каталоге. Фабрика работает на рынке уже более двадцати лет и сегодня производит большой объем швейной продукции. Это качественная женская одежда, отвечающая современным требованиям моды и качества.

Фабрика внедряет ультрамодные дизайнерские решения, применяет инновационные технологии кроя и шитья. Продукция заслужила признание у многих российских женщин. Ведь это актуальная стильная одежда, удобная в носке и практичная в уходе.

Для поддержания высокого качества продукции фабрика имеет высокотехнологичное оборудование, штат квалифицированных специалистов. Она использует высокопрочные инновационные материалы, производит контроль качества на всех этапах производства.

Основные достоинства продукции

  • Высокое качество и стиль одежды.
  • Современные технологии производства.
  • Широкий ассортимент продукции, видов и изделий.
  • Выпуск новинок каждую неделю.

Основные виды продукции

  • Юбки в классическом стиле, расклешенные и прямого кроя.
  • Разные виды трикотажных изделий.
  • Модные жилетки.
  • Платья разнообразных фасонов.
  • Стильные сарафаны.
  • Элегантные женские брюки.
  • Шорты и капри.
  • Одежда больших размеров.
  • Комплекты одежды.
  • Туники, блузы, бомберы и многое другое.

Преимущества заказа в интернет-магазине

Собственное производство, основанное на высокотехнологичном швейном оборудовании, использование сил высококвалифицированных специалистов позволяют изготавливать продукцию высокого качества. Компания принимает некачественные товары на обмен и возврат по условиям, о которых стоит узнать на ее сайте. Фабрика предлагает бесплатную доставку до транспортной компании, есть возможность самовывоза. Стоимость на продукцию выгодна для большинства оптовых заказчиков, действует система скидок. Одежда представлена широким размерным рядом от 40 до 64 размера. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

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