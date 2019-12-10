Программные продукты компании AMS Software

Программное обеспечение российского разработчика пользуется спросом на рынке РФ и за рубежом. Компания AMS Software является создателем простых и эффективных программ для редактирования фотоизображений и видеозаписей, полиграфической и дизайнерской продукции. С рейтингом ТОП-15 программных продуктов для дизайна интерьера можно ознакомиться на этой странице https://amssoft.ru/repair/top-15-luchshih-programm-dlya-dizajna-interera.php, сравнить их с новейшим ПО разработчика. Он также предлагает обучающие материалы по работе с программным обеспечением, которые можно найти на сайте.

Каталог

Обработка и редактирование видеоинформации:

«ВидеоМОНТАЖ»;

«ВидеоМАСТЕР»;

«Экранная камера»;

«ВидеоШОУ».

Обработка и редактирование фотоизображений:

«ФотоМАСТЕР»;

«Домашняя Фотостудия»;

«Фото на документы»;

«ФотоКОЛЛАЖ».

Другие виды программного обеспечения разработчика:

«ОфисМЕТРИКА»;

«ФЕНИКС»;

«ФотоДОКТОР»;

«АудиоМАСТЕР».

Программы для работы с графикой и для создания дизайнерских решений:

«Дизайн Календарей»;

«Мастер Визиток»;

«Почтовые Конверты»;

«Дизайн Интерьера 3D».

Это наиболее актуальные предложения. За годы работы компания создала гораздо больше программных продуктов, информацию о которых можно найти на ее сайте.

Несмотря на то, что программное обеспечение разработчика просто, оно обладает мощными и эффективными возможностями для редактирования и обработки, конвертирования видео- и аудиоинформации, фотоизображений, графики. Программы компании отлично подходят для дизайна интерьеров, создания коллажей и слайд-шоу, записи видео с экрана, создания фото на документы, конвертирования видео, замены фона на видеозаписях и многого другого.