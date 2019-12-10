Программные продукты компании AMS Software

Программное обеспечение российского разработчика пользуется спросом на рынке РФ и за рубежом. Компания AMS Software является создателем простых и эффективных программ для редактирования фотоизображений и видеозаписей, полиграфической и дизайнерской продукции. С рейтингом ТОП-15 программных продуктов для дизайна интерьера можно ознакомиться на этой странице https://amssoft.ru/repair/top-15-luchshih-programm-dlya-dizajna-interera.php, сравнить их с новейшим ПО разработчика. Он также предлагает обучающие материалы по работе с программным обеспечением, которые можно найти на сайте.
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Обработка и редактирование видеоинформации:
- «ВидеоМОНТАЖ»;
- «ВидеоМАСТЕР»;
- «Экранная камера»;
- «ВидеоШОУ».
Обработка и редактирование фотоизображений:
- «ФотоМАСТЕР»;
- «Домашняя Фотостудия»;
- «Фото на документы»;
- «ФотоКОЛЛАЖ».
Другие виды программного обеспечения разработчика:
- «ОфисМЕТРИКА»;
- «ФЕНИКС»;
- «ФотоДОКТОР»;
- «АудиоМАСТЕР».
Программы для работы с графикой и для создания дизайнерских решений:
- «Дизайн Календарей»;
- «Мастер Визиток»;
- «Почтовые Конверты»;
- «Дизайн Интерьера 3D».
Это наиболее актуальные предложения. За годы работы компания создала гораздо больше программных продуктов, информацию о которых можно найти на ее сайте.
Несмотря на то, что программное обеспечение разработчика просто, оно обладает мощными и эффективными возможностями для редактирования и обработки, конвертирования видео- и аудиоинформации, фотоизображений, графики. Программы компании отлично подходят для дизайна интерьеров, создания коллажей и слайд-шоу, записи видео с экрана, создания фото на документы, конвертирования видео, замены фона на видеозаписях и многого другого.