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Новости партнеров 10.12.2019

Программные продукты компании AMS Software

Программное обеспечение российского разработчика пользуется спросом на рынке РФ и за рубежом. Компания AMS Software является создателем простых и эффективных программ для редактирования фотоизображений и видеозаписей, полиграфической и дизайнерской продукции. С рейтингом ТОП-15 программных продуктов для дизайна интерьера можно ознакомиться на этой странице https://amssoft.ru/repair/top-15-luchshih-programm-dlya-dizajna-interera.php, сравнить их с новейшим ПО разработчика. Он также предлагает обучающие материалы по работе с программным обеспечением, которые можно найти на сайте.

Каталог

Обработка и редактирование видеоинформации:

  • «ВидеоМОНТАЖ»;
  • «ВидеоМАСТЕР»;
  • «Экранная камера»;
  • «ВидеоШОУ».

Обработка и редактирование фотоизображений:

  • «ФотоМАСТЕР»;
  • «Домашняя Фотостудия»;
  • «Фото на документы»;
  • «ФотоКОЛЛАЖ».

Другие виды программного обеспечения разработчика:

  • «ОфисМЕТРИКА»;
  • «ФЕНИКС»;
  • «ФотоДОКТОР»;
  • «АудиоМАСТЕР».

Программы для работы с графикой и для создания дизайнерских решений:

  • «Дизайн Календарей»;
  • «Мастер Визиток»;
  • «Почтовые Конверты»;
  • «Дизайн Интерьера 3D».

Это наиболее актуальные предложения. За годы работы компания создала гораздо больше программных продуктов, информацию о которых можно найти на ее сайте.

Несмотря на то, что программное обеспечение разработчика просто, оно обладает мощными и эффективными возможностями для редактирования и обработки, конвертирования видео- и аудиоинформации, фотоизображений, графики. Программы компании отлично подходят для дизайна интерьеров, создания коллажей и слайд-шоу, записи видео с экрана, создания фото на документы, конвертирования видео, замены фона на видеозаписях и многого другого.

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