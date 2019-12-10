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Новости партнеров 10.12.2019

POS-терминалы и банковское оборудование

В интернет-магазине компании «МИРБЕЗНАЛА» можно приобрести разные виды банковского оборудования и POS-терминалов. Подробности на его сайте тут. Ассортимент предложений довольно широк, включает эквайринг.

Каталог

  • Разные виды POS-терминалов.
  • Кассы с эквайрингом 3 в 1.
  • Кассы для онлайн платежей.
  • Периферийные кассовые устройства.
  • Устройства для работы с наличными денежными средствами.
  • Оборудование, бывшее в употреблении.

Ассортимент включат сотни предложений. Например, POS-терминалы представлены стационарными и переносными устройствами, выносными клавиатурами и встраиваемыми решениями. Периферия для касс представлена фискальными регистраторами и смарт-терминалами, принтерами и сканерами штрихкода и многими другими решениями.

Преимущества

  • Доставка заказов в короткие сроки по территории Российской Федерации в короткие сроки.
  • Оформление документов для работы с банком.
  • Гарантированно выгодные низкие цены.
  • Высокое качество гарантийного и сервисного обслуживания.
  • Возможность оплаты несколькими способами.

Компания также оказывает ряд услуг, связанных с эксплуатацией банковского оборудования и POS-терминалов. Это настройка онлайн-кассы, ремонт устройств, аренда бывшего в употреблении оборудования, рассрочка платежа.

Компания предоставляет гарантийные обязательства на новое оборудование на один год, на б/у устройства – от 4-х до 6-ти месяцев. Возможен возврат и обмен товаров, о чем подробно сказано на сайте интернет-магазина. Оплатить заказ можно наличными денежными средствами, банковскими картами, безналичным переводом, наложенным платежом. Доставка осуществляется популярными транспортными компаниями, такими как СДЭК, Деловые линии, ПЭК и пр.

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