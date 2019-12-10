Сбои в работе Росреестра участились и стали регулярными

Услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии востребованы у многих организаций, компаний и граждан. В базах данных Росреестр хранит данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписки из него нужны для проведения сделок с недвижимостью. Обычно они выдаются в течение трех дней, но из-за участившихся сбоев иногда приходится ждать более недели и это не предел. Скопившаяся очередь на получение выписки, стопорит работу этого федерального органа.

В чем причина участившихся сбоев

На официальном сайте Росреестра нет детальной информации по этому поводу. Ее довольно трудно найти в Интернете. Однако она есть на новостных порталах, например, «Ридус». В частности, на нем раскрывается тема о причинах участившихся сбоев. Одной из причин называют переход ведомства на государственную информационную систему ведения ЕГРН. Ранее вместо нее использовали восемь иных программных комплексов, во время эксплуатации которых сбои не были так часты и продолжительны.

Масштабный сбой в августе 2018 года привел к тому, что скопилось более 180-ти тысяч запросов на выписки из Росреестра. Он привел к тому, что службе пришлось перейти на хранение сведений об объектах недвижимости в трех дата-центрах. Ранее использовался только один. Однако это решение не привело к положительному результату, сбои продолжились с завидной регулярностью.

Многие риэлторы негативно высказываются об этом явлении, ведь отсутствие выписки из ЕГРН тормозит их работу, делает сделки невозможными. Технические сбои особо бьют по срочным сделкам с недвижимостью.

В 2019 году ситуация не улучшилась, технические сбои и проблемы с выписками не стали более редкими. Задержки в их получении могут достигать 10-ти и более дней.