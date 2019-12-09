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Новости партнеров 09.12.2019

Обучение безаварийному вождению в Москве

Школа «Авто-Механика» обучает безаварийному вождению в Москве на категории «А» и «В». Ее филиалы расположены в разных частях Москвы и Подмосковья. Есть автошкола около метро «Октябрьское поле», в Ивановское, Восточное Дегунино, Северное Измайлово, Куркино и пр. Обучение проводят опытные преподаватели и инструкторы.

Преимущества

  • Автопарк из новых легковых машин зарубежного производства (Honda Civic, Toyota Camry, Kia Rio, Mitsubishi Lancer).
  • З5 автомобилей в парке.
  • Компания оказывает услуги на московском рынке с 2009 года.
  • Инструкторы по вождению имеют стаж работы 20-ть лет и более.
  • Собственные учебные площадки в непосредственной близости от станций московского метрополитена.
  • Автошкола имеет государственную аккредитацию.
  • Учебные классы оборудованы современными тренажерами и компьютерными устройствами.
  • Услуги по принципу «все включено», с клиента не берутся никакие доплаты.

Что входит в стоимость обучени

  • Учебная литература.
  • Практические занятия.
  • Подготовка документов к экзамену в ГИБДД.

Есть возможность дополнительных часов вождения. В автошколе обучают на права категорий «А1», «А», «В». Стоимость зависит от количества часов теории и вождения, категории прав, разновидности КПП. Обучение производится в несколько этапов. Для начала нужно подать заявку, прийти на бесплатное занятие и познакомиться с условиями в автошколе, выбрать удобное время и программу обучения. Оно длится от 2-х до 2,5 месяцев. По его окончании проводится сдача внутреннего экзамена, предоставляется сопровождение в ГАИ для сдачи экзамена. При его успешном прохождении ученик получает права.

Площадки для вождения школы находятся вблизи станций метро. Они расположены в Химках, Лефортово, Ватутинках, на Дмитровском шоссе. Всего имеется 8-мь площадок для обучения вождению, 7-мь филиалов в Москве. Компания ведет лицензированную деятельность, имеет необходимые разрешения на обучение. Она также предлагает дистанционный курс обучения вождению, который гарантированно позволит, в случае его успешного прохождения, сдать экзамены в ГАИ по теории.

Автошкола обладает необходимыми материальными ресурсами для проведения эффективных теоретических и практических занятий. В ее штате работают квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт в работе инструкторами и преподавателями по вождению.

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