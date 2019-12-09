Макс Поляков: достижения и биография

В каждой стране можно найти деятелей, которые прославились не только на своих родных просторах, но и на международном уровне. Яркий тому пример – Макс Поляков, который достиг высот не только в предпринимательской деятельности, но и как ученый. Узнать больше информации о нем можно на сайте: https://maxpolyakov.space/ru/.

Биография деятеля

Макс Поляков – деятель с Украины, который на данный момент проживает в Кремниевой долине. Популярен своими компаниями, которые внесли значительное развитие в цифровую индустрию.

Родился Макс Поляков в славном городе Запорожье 30 июня 1977 года. В 2000 году окончил медицинский университет в своем родном городе, но по специальности так и не работал. Вместо этого, спустя год после окончания учебы, начал вести активную предпринимательскую деятельность.

Первые его достижения были связаны с сетью дейтинговых веб-сайтов Cupid Pic и другими аналитическими маркетинговыми серверами. А вот начиная с 2015 года, Максим решил осваивать новую сферу, а именно космические технологии. Именно в это время он создал компанию Firefly Aerospace.