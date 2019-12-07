Что такое кейтеринг?

Такая услуга как кейтеринг еще была известна в 17 века, когда правил Людовик 14. Тогда зародилась мода на выездные мероприятия, так называемые пикники. Сегодня известно много видов этой услуги. Можно заказать тут кейтеринг для Банкета или любого другого мероприятия.

Если у вас намечается юбилей, свадьба, просто вечеринка с друзьями, то теперь вы можете отпраздновать мероприятие где угодно. Сегодня особенно популярно праздновать таким образом свадьбы, где-то на лужайке недалеко от озера в шатре. Эта, казалось бы, красивая картинка из фильмов теперь может стать реальностью для каждого с появлением кейтеринга. Заказать услугу можно прямо на сайте https://catering-corporativ.kiev.ua/index.php/uslugi/korporativ-kiev.

Не каждый ресторан может вместить в себя желаемое количество гостей, а кейтеринг сможет обслужить тысячи персон. Еще один немаловажный момент – чистота после банкета. Все любят вкусно покушать, но после горы грязной посуды все же придется убирать. Кейтеринг на любые мероприятия – это чистота после и быстро накрытый стол.

Сегодня выездные мероприятия очень популярны. Вместе с этим и развивается услуга кейтеринга. Она включает в себя приготовление еды и напитков, ее доставку, сервировку, оформление помещения, обслуживание гостей. Можно заказать только приготовление и доставку еды. Такой вариант популярнее всех. Это абсолютно недорого и таким образом можно провести любое мероприятие. Будь-то банкет в офисе или же романтический ужин на берегу озера.