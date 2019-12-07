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Новости партнеров 07.12.2019

В Москве обсудят модели управления сетью образовательных организаций

В Москве обсудят эффективные модели управления сетью образовательных организаций на уровне региона.
5 – 6 декабря в Москве состоится Всероссийская конференция «Эффективные модели управления сетью образовательных организаций на уровне региона».
Организатор мероприятия – АО «Академия «Просвещение».
В конференции примут участие ведущие эксперты, представители научных учреждений, представители администрации общеобразовательных организаций, специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Работа Конференция будет проходить в течение двух дней. На протяжении всех дискуссий участники обсудят эффективные модели управления сетью образовательных организаций на уровне региона, особое внимание будет уделено анализу их апробации на базе пилотных 
20-ти регионов и возможности внедрения результатов в управленческую практику.
На пленарном заседании конференции участники обсудят результаты апробации моделей управления образовательными организациями (модель передачи полномочий управления, включая имущество образовательных организаций; модель передачи полномочий управления без передачи имущества образовательных организаций; модель сохранения полномочий управления за муниципалитетом, но с заключением соглашений между субъектом РФ и муниципалитетом), проводимой в 20-ти пилотных субъектах Российской Федерации. 
Во время работы секций, круглых столов представители руководителей субъектов РФ, руководители общеобразовательных организаций и иные заинтересованные профессиональные лица, затронут темы по опыту деятельности пилотных субъектов РФ, наработанного в ходе апробации моделей; возможных рисков при внедрении успешного опыта в практику управления системой образования субъектов РФ той или иной модели, а также подготовки региональных команд управления и специалистов, участвующих во внедрении инновационных моделей управления системой образования.
Участникам конференции представится возможность получить ответы от действующих пилотных субъектов Российской Федерации на вопросы по формированию региональных команд управления и организацию стажировочных площадок по распространению, реализации эффективных моделей управления сетью образовательных организаций на уровне регионов; определению подходов к действующим механизмам повышения качества образования при реализации эффективных моделей управления; обеспечения условий по реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений. 
Участие в конференции бесплатное, форма участия – очная.
Для участия в конференции необходимо до 02 декабря пройти электронную регистрацию на сайте: https://regionedu.prosv.ru/conference.

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