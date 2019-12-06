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Новости партнеров 06.12.2019

Куда поехать отдыхать в Украине?

На всей территории Украины климат умеренно-континентальный. Это самый приятный климат, который только может быть. Поэтому каждый год сюда съезжаются сотни туристов, которые хотят отдыхать на берегу Черного моря или Азовского. Но перед тем как отправится в путешествие загляните на сайт www.spr.ua и посмотрите прогноз погоды, чтобы не испортить себе отпуск. Вдруг наступит череда дождливых дней, тогда лучше будет отправится в центральную часть Украины.

Азовское море очень теплое и мелкое, поэтому часто сюда отправляются с детьми. Выбор курортов не маленький, но лучшими по отзывам отдыхающих являются Геническ, Кирилловка, Бердянск, Приморск.

В Геническе море будто бы парное молоко, а берег чистый и лазурный. Местные называют побережье «лягушатником», потому что оно мелкое. Для тех, кто любит подайвить лучше отправляться на курорты Черного моря. Поэтому здесь все отдыхают с детками. Достопримечательностей здесь немного. Сюда едут исключительно за пляжным отдыхом.

Черное море тоже богато на курорты. Среди них Одесса, Затока, Каролино-Бугаз, Южный, Коблево, Скадовск. Пожалуй, эти города известны большему кругу людей. Все тусовки проходят конечно же в Одессе. Это крупный город с ночными клубами и барами на берегу моря, большим количеством развлечений, аттракционами. Сюда едут молодые люди, чтобы отдохнуть с комфортом. Если настигнет дождь, то можно посетить театры, музеи или отправится в плавание на корабле. Вечером можно пройтись по Дерибасовской и посетить потемкинскую лестницу. Более бюджетный отдых ждет вас в Затоке. Причем он располагается всего в 60 км от Одессы, поэтому если наскучит лежать на пляже, то можно отправиться сюда на экскурсию. В Затоке плавный вход в море, поэтому можно отдыхать с детьми.

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