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Новости партнеров 06.12.2019

От чего зависит цена аренды помещения?

После регистрации своей компании всегда встает вопрос о выборе помещения под офис. Покупка обойдется естественно в разы дороже, поэтому на первых этапах деятельности можно взять помещение в аренду. Начинающие бизнесмены хотят решить этот вопрос с минимальным вложением денег. Но, как и в любой сфере здесь можно нарваться на мошенников, которые просто заработают на вас. Чтобы этого не произошло, рекомендуем зайти на сайт cfo.spr.ru и узнать реальную цену аренды помещения в вашем городе.

Подобрать помещение не проблема, главный вопрос заключается в цене. Стоимость зависит от нескольких факторов:

  • Наличие парковки и подъезда прямо к зданию.
  • Охрана и благоустройство территории.
  • Площадь.
  • Размер коммунальных платежей и расходов по эксплуатации помещения.
  • Собственник, посредник или управляющая компания отвечает за все договоренности.
  • Наличие мебели и оборудования.

Принято разделять все офисные помещения на 4 категории: A, B, C, D. Первая категория – это офисы преимущественно в недавно построенных зданиях, с хорошей отделкой, наличием минимального оборудования, конференц-зала, развитой инфраструктурой. К помещениям класса B относят офисы так называемого эконом-класса, но с полностью оборудованные. Их отличие от класса А только во внешнем виде, он менее презентабельный. Класс С очень похожи на В только имеют какие-то небольшие недостатки. Обычно такие офисы располагаются не в очень удобном месте. В старых административных зданиях размещаются комнаты класса D. Либо же это могут быть перепланированные квартиры на первом этаже. Вряд ли крупную компанию такое помещение устроит. Зато фирмы с небольшим количеством сотрудников вполне могут позволить арендовать такой офис.

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