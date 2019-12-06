СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 06.12.2019

Почему важно размещать прайс-лист на своем сайте?

Если у вас есть свой сайт, то наверное не один раз вы думали о том, стоит ли включать прайс-листы или нет. Многие скрывают эту информацию и держат ее в секрете до последнего. И те, кто так решили делать, допускают огромную ошибку.

Все-таки предприниматели должны понимать, что посетитель будет искать информацию о стоимости продукта. После того как он ее найдет клиент примет решение о покупке. Если же такой информации нет на сайте, то вы просто потеряете потенциального покупателя. Клиент разочаруется и больше не вернется к вам. Покупателей всегда интересует в первую очередь стоимость товара. Они должны прицениться. Ведь иногда бюджет ограничен и поэтому они примут решение в выгодную сторону. Без цены невозможно принять решение о покупке.

Если вы хотите, чтобы все клиенты выбирали исключительно вас, то позаботьтесь о том, чтобы прайс-лист попал одним из первых на сайт. Вы не пожалеете об этом. Главная цель – это вступить в диалог с потенциальным клиентом. Вы можете предоставить информацию о ценах таким образом, чтобы была понятна ценовая модель.

Иногда на сайте указана такая цена, что у покупателей просто шок в глазах. Но это легко можно аргументировать, добавив отзывы реальных покупателей. Это только подтвердит ценность вашего продукта. Рядом с вашим прайсом можно разместить цены конкурентов. Но тут важно объяснить людям доступным языком о том, что входит в стоимость, а что нет. Чтобы преимущество было явно выраженным. Укажите на сайте все преимущества и услуги, которые вы сможете предоставить. Это повысит доверие, аргументирует высокую цену. Тогда она будет выглядеть не такой уж и страшной в глазах потенциальных потребителей. Демонстрируйте всегда только реальные результаты. Это в большей степени увеличивает кредит доверия.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе стартовал VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Сергей Цивилев: владельцы электромобилей будут освобождены от транспортного налога
В структуре администрации Кемеровской области произошли кадровые перестановки
Губернаторский прием, приуроченный к Международному Дню инвалидов
Медсправки в Кемерове – по новому адресу!

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Авария на подстанции в Новокузнецке

06-12-2019

Авария на подстанции в Новокузнецке
8 декабря - «Сибирский валенок»: игры, конкурсы, флешмобы

06-12-2019

8 декабря – «Сибирский валенок»: игры, конкурсы, флешмобы
Кемеровский центр трансплантации отметил 50-летие со дня основания

06-12-2019

Кемеровский центр трансплантации отметил 50-летие со дня основания
Губернатор поддержал идею возродить педагогический институт в Новокузнецке

06-12-2019

Губернатор поддержал идею возродить педагогический институт в Новокузнецке
Александр Рыбалко официально вступил в должность главы Анжеро-Судженска

06-12-2019

Александр Рыбалко официально вступил в должность главы Анжеро-Судженска
Первый экзамен по теории: школьники проверили свои знания ПДД

06-12-2019

Первый экзамен по теории: школьники проверили свои знания ПДД
Студенты из Гвинеи побывали на площадках регионального чемпионата WorldSkills Russia – 2019

06-12-2019

Студенты из Гвинеи побывали на площадках регионального чемпионата WorldSkills Russia – 2019
Первая победа в Лиге чемпионов!

05-12-2019

Первая победа в Лиге чемпионов!