Почему важно размещать прайс-лист на своем сайте?

Если у вас есть свой сайт, то наверное не один раз вы думали о том, стоит ли включать прайс-листы или нет. Многие скрывают эту информацию и держат ее в секрете до последнего. И те, кто так решили делать, допускают огромную ошибку.

Все-таки предприниматели должны понимать, что посетитель будет искать информацию о стоимости продукта. После того как он ее найдет клиент примет решение о покупке. Если же такой информации нет на сайте, то вы просто потеряете потенциального покупателя. Клиент разочаруется и больше не вернется к вам. Покупателей всегда интересует в первую очередь стоимость товара. Они должны прицениться. Ведь иногда бюджет ограничен и поэтому они примут решение в выгодную сторону. Без цены невозможно принять решение о покупке.

Если вы хотите, чтобы все клиенты выбирали исключительно вас, то позаботьтесь о том, чтобы прайс-лист попал одним из первых на сайт. Вы не пожалеете об этом. Главная цель – это вступить в диалог с потенциальным клиентом. Вы можете предоставить информацию о ценах таким образом, чтобы была понятна ценовая модель.

Иногда на сайте указана такая цена, что у покупателей просто шок в глазах. Но это легко можно аргументировать, добавив отзывы реальных покупателей. Это только подтвердит ценность вашего продукта. Рядом с вашим прайсом можно разместить цены конкурентов. Но тут важно объяснить людям доступным языком о том, что входит в стоимость, а что нет. Чтобы преимущество было явно выраженным. Укажите на сайте все преимущества и услуги, которые вы сможете предоставить. Это повысит доверие, аргументирует высокую цену. Тогда она будет выглядеть не такой уж и страшной в глазах потенциальных потребителей. Демонстрируйте всегда только реальные результаты. Это в большей степени увеличивает кредит доверия.