Продажа надежный обогревателей, как бизнес-идея

Часто можно слышать, что компания является дилером того или иного продукта. Это очень эффективный способ ведения бизнеса. Он подразумевает закупку продукции у официального производителя с целью продажи оптом или в розницу. Такой бизнес предполагает минимальное вложение средств. К примеру, можно стать региональным дилером компании Билюкс. Они торгуют разными видами обогревателей.
Чем они отличаются от других?
- Экономия. Обогрев дома очень затратное дело. Производители сумели сделать так, чтобы обогреватель экономно расходовал энергию. Главная его особенность – работа циклами. Он определенное время прогревает помещение, после выключается. Как только температура снизиться до определенного градуса, то снова включается.
- Безопасность. В среднем излучатели нагреваются до 250 градусов. Поэтому необходимо между корпусом и излучателем прокладывать теплоизоляцию. Компания bilux.ua применяет фетр. Он не загорится даже при температуре в 1500 градусов.
- Сбережет здоровье. Если говорить о масляных радиаторах, то они сушат воздух и поднимают пыль. Обогреватели Билюкс максимально приближены к естественному излучению.
Именно поэтому купить обогреватель этой фирмы выгодное вложение денег. Никто не откажется от экономии на обогреве помещения, поэтому звоните по телефонам в Одессе (095) 924-33-22 и становитесь дилером.