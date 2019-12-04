Продажа надежный обогревателей, как бизнес-идея

Часто можно слышать, что компания является дилером того или иного продукта. Это очень эффективный способ ведения бизнеса. Он подразумевает закупку продукции у официального производителя с целью продажи оптом или в розницу. Такой бизнес предполагает минимальное вложение средств. К примеру, можно стать региональным дилером компании Билюкс. Они торгуют разными видами обогревателей.

Чем они отличаются от других?

Экономия. Обогрев дома очень затратное дело. Производители сумели сделать так, чтобы обогреватель экономно расходовал энергию. Главная его особенность – работа циклами. Он определенное время прогревает помещение, после выключается. Как только температура снизиться до определенного градуса, то снова включается.

Безопасность. В среднем излучатели нагреваются до 250 градусов. Поэтому необходимо между корпусом и излучателем прокладывать теплоизоляцию. Компания bilux.ua применяет фетр. Он не загорится даже при температуре в 1500 градусов.

Сбережет здоровье. Если говорить о масляных радиаторах, то они сушат воздух и поднимают пыль. Обогреватели Билюкс максимально приближены к естественному излучению.

Именно поэтому купить обогреватель этой фирмы выгодное вложение денег. Никто не откажется от экономии на обогреве помещения, поэтому звоните по телефонам в Одессе (095) 924-33-22 и становитесь дилером.