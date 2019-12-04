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Новости партнеров 04.12.2019

Лучший помощник в учебе

Интернет не зря назван Всемирной Паутиной – его воздействие заметно во многих сферах жизни по всему миру. Так, в системе образования интернет тоже сыграл роль инноватора-помощника и теперь у детей, учителей и родителей появились новые возможности для обучения.

Полинкин – лучший помощник в учебе

Именно интернет дал старт широкому распространению ГДЗ – современных учебных пособий с готовыми домашними заданиями. Бесплатный и неограниченный доступ к решебникам на сайте https://polinkin-gdz.ru/ – залог успешных тестов и контрольных. Ученик, прорешавший домашнее задание или прочитавший непонятную тему дома в ГДЗ, разбирается в теме сам и получает ответы на все вопросы. Чувствуя себя более уверенным и подготовленным, ребенок будет получать лучшие оценки.


Веб-сайт пригодится не только школьникам. Родители и преподаватели с помощью данного сайта сэкономят драгоценное время, сумеют проводить контроль знаний более тщательно и вместе с этим быстро. Больше не нужно будет тратить часы, ломая голову вместе с ребенком над неразрешимой задачей или безуспешно пытаясь объяснить чаду, почему ответ должен получиться именно таким.


На ресурсе предоставлены только современные данные по всем предметам, которые дети проходят в школах. Ребенок сможет в любой момент отыскать подзабытую информацию по русскому языку, иностранному, физике, химии, математике, алгебре, геометрии, обществознанию, окружающему миру, истории, информатике, географии. Повторение материала улучшает память и оценки. Использование сайта – значимый вклад в систему образования страны, ведь с решебниками качество школьного образования повышается.


Отдельно стоит сказать про выложенные на сайте варианты тестов и проверочных работ. Ученик может заранее повторить необходимую информацию, чтобы отлично подготовиться к контрольной и не быть застигнутым врасплох неожиданной проверкой.


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