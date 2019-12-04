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Новости партнеров 04.12.2019

Декларация 3 НДФЛ, как правильно заполнять

Обязанность каждого гражданина – декларировать свои доходы. Для тех, кто работает в компании, этот процесс облегчен. За него все оформляет работодатель, а точнее работники бухгалтерии. Просто с заработной платы уплачиваются все налоги. Физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно заполнять ее. Это можно сделать в электронном виде или же на бумажном носителе.

Очень часто при заполнении декларации делают ошибки. Нередко налоговую декларацию предоставляют с неверным номером корректировки, полем «код по ОКТМО». Иногда не прикладывают необходимых документов, которые подтверждали бы право на получение вычета. Распространенная ошибка у ИП, которые сдают жилье в аренду – предоставление документов в орган по месту нахождения имущества. Всегда нужно подавать декларацию туда, где ведется учет налогоплательщика. Или бывает, что место жительства сменилось, а декларацию подают в тот же отдел.

Чтобы избежать всех этих ошибок можно воспользоваться сайтом https://filego.ru/3ndfl-deklaraciya. Здесь вы сможете самостоятельно заполнить декларацию. Умный поиск поможет подобрать данные для того, чтобы грамотно заполнить документ. Также он может исправить ошибки, которые вы допустили. После того, как документ будет оформлен вы сможете найти его в личном кабинете. На сайте сразу же можно найти нужное вам отделение.

Сайт https://filego.ru создавался как помощник, который заполнит за вас любые государственные документы. Для этого не нужно будет иметь юридические навыки и прибегать к помощи специалистов. С FileGo вы полностью исключите возможность ошибиться. Сервис всегда подскажет как сделать правильно. 

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