РПГ игры: особенности и отличия

РПГ – компьютерная ролевая игры, которая основана на процессе традиционных настольных ролевых игр. Суть такой разновидности заключается в управлении игроком одного или нескольких персонажей, каждый из которых отличается своими характеристиками и возможностями. С развитием мобильной индустрии, РПГ- игры стали выпускать не только на ПК, но и на обычные смартфоны. Найти и скачать игры на андроид можно на сайте https://android-igry.ru/igry/rpg/.

Особенности РПГ-игр

Как уже говорилось ранее, суть этих игр заключается в управлении одним или несколькими персонажами, которые отличаются между собой по своим характеристикам. Ключевой момент игр в том, что главные герои меняются в зависимости от прохождения различных заданий. Обычно РПГ отличаются своим продуманным сюжетом и разнообразным игровым миром.

Если говорить о стандартных признаках ролевой игры, то к ним относят: