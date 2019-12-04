РПГ игры: особенности и отличия

РПГ – компьютерная ролевая игры, которая основана на процессе традиционных настольных ролевых игр. Суть такой разновидности заключается в управлении игроком одного или нескольких персонажей, каждый из которых отличается своими характеристиками и возможностями. С развитием мобильной индустрии, РПГ- игры стали выпускать не только на ПК, но и на обычные смартфоны. Найти и скачать игры на андроид можно на сайте https://android-igry.ru/igry/rpg/.
Особенности РПГ-игр
Как уже говорилось ранее, суть этих игр заключается в управлении одним или несколькими персонажами, которые отличаются между собой по своим характеристикам. Ключевой момент игр в том, что главные герои меняются в зависимости от прохождения различных заданий. Обычно РПГ отличаются своим продуманным сюжетом и разнообразным игровым миром.
Если говорить о стандартных признаках ролевой игры, то к ним относят:
- Сюжет. В эту часть игры входит основное повествование (диалоги, задания, сюжетные линии и пр.). Это ключевой момент игры, от которого персонаж получает основную информацию о дальнейших действиях. Нужно также помнить, что сюжет РПГ обычно зависит от решений игрока.
- Ролевая система. У каждой разновидности игры она разная. Именно от этой характеристики зависит количество управляемых персонажей, их возможности и задания. Кроме того, в эту систему относят процесс прохождения квестов.
- Исследование. В эту часть игрового мира входят всевозможные перемещения персонажа и его взаимодействие с остальными предметами.
- Боевая система. Эта часть игры отвечает за различные поединки и сражения между игроками. Эффективность и положительный результат поединка полностью зависит от характеристик и навыков персонажа.