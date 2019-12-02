Передача отдельных полномочий управления на уровень регионов поможет повысить качество образования

22 ноября в Группе компаний «Просвещение» состоялся круглый стол, на котором обсуждались методические рекомендации по совершенствованию управления региональными системами образования. Был обобщен и проанализирован опыт 20 регионов, где апробируются новые модели.

Открывая дискуссию, руководитель «Школы управления» Академии «Просвещение» Инна Иванова отметила, что повышение эффективности управления сетью образовательных организаций на уровне субъектов Федерации – это стратегическая задача российской системы образования. Она напомнила, что апробация новых моделей управления стартовала в 2017 году, и в 20 регионах уже сегодня накоплен достаточный опыт. Несмотря на некоторые риски и проблемы, возникавшие в рамках апробации, этот опыт оказался успешным, и его можно тиражировать.

В первой половине ноября 10 из 20 пилотных регионов приняли на стажировку более 330 человек, представлявших органы управления образованием, школы и институты повышения квалификации из 43 субъектов Федерации. «Конечная задача проекта – повышение качества образования. Именно для этого регионы находят эффективные ресурсы и совершенствуют механизмы управления, – считает руководитель Научно-методического центра «Аксиома» Юлия Егорова. – Методические рекомендации, подготовленные с их участием, – это финал большой содержательной работы».

Организаторы проекта выделяют три модели передачи отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере общего образования на уровень субъектов Федерации. В рамках первой модели школы полностью управляются с регионального уровня, в рамках второй модели муниципалитет отвечает лишь за школьное имущество, а третья модель предусматривает, прежде всего, региональный контроль, а остальное регулируется соглашением между муниципалитетом и регионом. Однако, по мнению экспертов, разделение на модели условно, поскольку у каждого региона – участника проекта есть своя специфика.

По мнению директора Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, методические рекомендации по совершенствованию управления – документ, очень нужный регионам. «Принимая решения о дальнейшем развитии системы образования, они могут опираться на имеющийся опыт, оценивать преимущества и риски, понимая, какая работа уже сделана и какие результаты получены», – отметила она.

Директор Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что уже при обсуждении вопроса о передаче полномочий удалось выявить важные проблемы региональных систем образования и наметить пути их решения. Она подчеркнула, что при передаче полномочий нельзя допустить отчуждения муниципалитета от школы – интерес местного сообщества к системе образования должен быть сохранен.

В рамках круглого стола представители регионов рассказали об опыте передачи полномочий.

В частности, в Камчатском крае с 2020 года несколько школ переводятся с муниципального на региональный уровень, сообщила Евгения Орешко, заместитель министра образования Камчатского края. Ставка делается на повышение качества образования в этих школах, а также на развитие сетевого взаимодействия с малокомплектными школами. Кроме того, уже в этом году в крае изменен порядок финансирования школ, и теперь каждая школа получает с регионального уровня положенную субвенцию. А раньше эти деньги поступали в муниципалитет, который мог распределять их между школами на свое усмотрение.

Елена Гарькавенко, заместитель директора Департамента общего образования Министерства образования Новгородской области, рассказала, что в этом регионе за последние три года были укрупнены некоторые школы, в их состав вошли детские сады, и это позволило сократить организационные расходы. Однако ни губернатор, ни главы муниципалитетов пока не готовы к переводу всех школ из муниципальных в государственные.

Как рассказала Елена Измайлова, проректор Института развития образования Кировской области, процесс передачи школ с муниципального уровня на региональный начался еще десять лет назад. Были созданы образовательные округа, благодаря которым региональное министерство управляет школами в отдаленных муниципалитетах. Сегодня в каждом из 45 муниципалитетов есть одна опорная государственная школа, которая является ресурсным центром для малокомплектных сельских школ. В Кирове создана единая транспортная служба, отвечающая за подвоз детей в школы по всей области, а также центр, помогающий школьникам в профориентации, а выпускникам в трудоустройстве.