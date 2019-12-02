Базовые ценности для тинэйджеров

Группа компаний «Просвещение» призвала придерживаться взвешенного подхода к работе с подростковой аудиторией

Быстро меняющийся современный мир диктует необходимость постоянного поиска новых форм подачи информации для тинэйджеров. Не секрет, что сегодня именно подростки в возрасте от 10 до 15 лет являются той аудиторией, на которую ориентированы многие медиапроекты в интернете. Но компетентных специалистов, обладающих знаниями и наработанным опытом взаимодействия с подрастающим поколением на понятном языке, немного. Тем ценнее опыт, которым поделились недавно ведущие российские и зарубежные эксперты – основатели, продюсеры и редакторы проектов для детей и подростков, а также популярные блогеры – на круглом столе «У тинэйджера в голове: подростковые СМИ». Мероприятие прошло в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В качестве ведущего спикера дискуссии выступила вице-президент национального образовательного интегратора группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

Держаться основ

По мнению участников круглого стола, на сегодняшний день общий подход к формированию медиаконтента для тинэйджеров построен на так называемом «коротком формате», основанном на интегрированном в социальные сети запоминающемся видеоряде и понятных информативных текстах. Как сообщила Виктория Копылова, образовательные организации и компании, занимающиеся созданием образовательного контента, в этой ситуации находятся в двойственном положении. С одной стороны, они «не могут позволить себе отставать от жизни», но при этом не должны ориентироваться на форматы подачи информации, которые «быстро изживут себя».

По словам Копыловой, группа компаний «Просвещение» как национальный образовательный интегратор традиционно уделяет большое внимание работе с подростковой аудиторией. Исходя из собственного опыта, специалисты компании пришли к выводу, что во взаимоотношениях с тинэйджерами всем, кто работает в системе образования, сегодня крайне важно быть проводниками базовых ценностей. «Подросткам, прежде всего, нужна крепкая основа, которая закладывается семейными традициями, обучением в школе, а также опытом социального общения и самореализации в коллективе», – отметила вице-президент «Просвещения». Разговаривать с подрастающим поколением, убеждена Копылова, которая сама является автором популярных учебных пособий и активно занимается научно-методической работой, необходимо на современном языке, но «не скатываясь на примитивный уровень». «Мы меняемся, понимая: чтобы донести до современного подростка то, что ему нужно знать, мы не можем опираться на то, чему учили 40–50 лет назад, – сообщила вице-президент «Просвещения». – Бояться не надо, но главное – держаться неизменных основ».

В поисках доверия

Примечательно, что подход национального образовательного интегратора разделяют практически все участники круглого стола, в том числе блогеры, которые и создают популярный видеоконтент. «Интернет, конечно, привнес колоссальные изменения в жизнь, и сегодня появляются все новые и новые формы информационного взаимодействия людей, – сообщил, в частности, видеоблогер, актёр и телеведущий Влад Красавин. – Однако самое важное значение для подростков имеют не технологии, но доверие и искренность в общении, в поисках которых тинэйджеры чаще всего и приходят в социальные сети».

«Подростков сложно обмануть, – подчеркнула заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, курирующая в информационном агентстве цифровые продукты. – Особенно это актуально для всех, кто выстраивает информационную работу в интернете в условиях жесткой конкуренции за внимание пользователей». Тинэйджеры, по ее словам, в силу своих возрастных особенностей наиболее чувствительны к неправде, и если «хотя бы один раз ввести в заблуждение эту аудиторию, то вернуть ее внимание и доверие бывает крайне сложно».

По словам лидера международного проекта Voice of Youth Екатерины Лукши, многочисленные исследования демонстрируют, что подростки обращаются к онлайн-контенту в поисках ответов на наиболее актуальные для них вопросы – как определиться с будущей профессией, как выстраивать отношения с противоположенным полом и многие другие. «Они ищут лидеров мнений и современных героев, которые могут помочь им определиться со своим будущим и приоритетами в жизни», – отметила спикер.

В целом, участники круглого стола пришли к единому мнению, что для повышения качества взаимодействия с подрастающим поколением всем участникам этого процесса необходимо объединить усилия. Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что сегодня подростки больше не хотят быть только потребителями информации, но активно участвуют в процессе создания контента, рассчитанного на сверстников. Подтверждением этой тенденции являются успехи блогеров подросткового возраста, имеющих огромное количество подписчиков. Как отметила Виктория Копылова, «детям легче воспринимать информацию, если с ними на их языке говорят ребята их возраста». Поэтому та же группа компаний «Просвещение», например, совместно с детской школой Kids Develop провела конкурс для детей-видеоблогеров, участники которого снимали ролики о здоровом образе жизни. Результаты такого креативного взаимодействия национального образовательного интегратора и подростков, по словам Копыловой, превзошли даже самые смелые ожидания.