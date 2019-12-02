Варианты украшения объектов светодиодными гирляндами на Новый год

Светодиодные гирлянды – красивый декор для помещений различного назначения в Новогодние праздники.

Сегодня новогодние светодиодные гирлянды пользуются большой популярностью. Эти яркие декоративные изделия отличаются яркостью и способны усилить сказочную новогоднюю атмосферу. Срок службы светодиодных гирлянд в сравнении с обычными лампами значительно больше. Кроме того они отличаются экономичностью. Создание большого количества световых эффектов гарантируется тем, что светодиоды могут работать в разных режимах. Но при э том следует помнить, что для того. Чтобы светодиодная гирлянда не вышла быстро со строя, сеть должна быть стабильной.

С помощью светодиодных гирлянд можно украсить на Новый Год загородный дом или коттедж. К примеру, используя их можно создать световые кусты и деревья на придомовом участке.

Наиболее востребованной для украшения внутренних помещений дома или квартиры считается нить. Часто используется название – Твинкл Лайт. Такими гирляндами можно украсить любые предметы интерьера. Также такие способы новогодней подсветки фасада создают праздничную обстановку.

Разновидностью нитевых светодиодных гирлянд являются изделия Стринг Лайт. Их особенностью является возможность последовательного соединения отдельных гирлянд. Если в этом случае дополнительно используется контроллер, то имеется возможность воспроизводить различные эффекты.

На улице и в доме можно для акцентирования определенных зон использовать световые занавесы. Иногда такие гирлянды называют световой дождь. Конструктивно изделия изготавливаются из переплетений горизонтально ориентированного кабеля и вертикальных ответвлений. Кроме того в них предусматривается попеременное мигание светодиодов. Разновидностью световой занавесы является бахрома. Она состоит из отдельных нитей длиной до 1 м. Такими гирляндами оптимально украшать оконные и дверные проемы. Эффектно смотрятся мигающие разноцветные изделия.

Под открытым воздухом широко используются гирлянды дюралайт. Они представляют собой плоский или круглый шнур на базе прозрачного ПВХ в виде трубки. Внутри такой конструкции устанавливаются светодиоды на расстоянии 3 см. Такое решение гарантирует хорошую защищенность светодиодов от негативных воздействий окружающей среды. Гирляндами дюралайт украшают вывески и табло, их широко используют для подсветки фасадов домов и офисов.

Для декора новогодних елок оптимально подходят гирлянды, которые известны под названием «тающие снежинки». В этом случае светодиоды устанавливаются в прозрачных колбах, которые могут иметь длину до 1 м. Постепенное включение и выключение отдельных светодиодов создает эффект «таяния», отличающийся изумительной красотой. На городских улицах красиво смотрятся фигуры из светодиодов. Такие изделия создаются на каркасе из металла.

Вариантов новогодней подсветки с помощью светодиодных гирлянд множество. Все, что нужно для этого, так это проявить фантазию. Если у вас есть вопросы по устройству праздничной новогодней подсветки – задайте их профессионалам из компании Профнеон.