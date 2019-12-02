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Новости партнеров 02.12.2019

Кабель ВВГ

Кабель ВВГ  востребован  при монтаже электропроводки в квартире и частном доме.

Популярность кабеля ВВГ, который можно приобрести здесь https://elmar.com.ua/kabel-lapp-group/olflex-polivinilhloridnyj-kabel-nezaschischennyj/kabel-vvg/ объясняется оптимальным соотношением цены и качества.

Для того чтобы понять, какие материалы используются при изготовлении кабеля ВВГ необходимо знать. Как расшифровывается маркировка:

  • Поскольку в маркировке не указана литера «А», то в кабель используется медная токопроводящая жила.
  • Первая литера «В» указывает, что для изоляции токопроводящих жил используется поливинилхлорид.
  • Вторая литера «В» указывает на то, что наружная оболочка также изготавливается из ПВХ.
  • Литера « Г» расшифровывается как «голый», то есть, в кабеле отсутствует бороня.

Дополнительно кабель ВВГ классифицируется на следующие разновидности:

  • ВВГнг. При использовании кабеля в групповой прокладке не распространяется горение кабельной линии.
  • ВВГнг-ls. Кабель при горении выделяет незначительное количество дыма и газа;
  • ВВГнг-hf. Кабель при возгорании не выделяет коррозионно-активных газообразных веществ.
  • ВВГ–fr. Кабель оснащен огнестойкой изоляцией.

Токопроводящая медная жила может быть однопроволочной или многопроволочной. Если в маркировке используется дополнительная приставка «п», то кабель плоский. Если приставки нет – кабель круглый. Число жил – от 2 до 5 единиц. Кабель ВВГ отличается длительным сроком  службы и может использоваться в течение 30 лет.

Для изоляции токопроводящих жил и оболочки применяется поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). При этом используется стандартная цветовая маркировка:

  • Синий цвет – ноль.
  • Желто-зеленый цвет – заземление.

Кабель ВВГ может использоваться при организации проводки с номинальным напряжением до 1 Квт и частотой 5 Гц. Кабель может эксплуатироваться в температурном диапазоне -50ºС – +50°С. Максимально допустимая влажность воздуха при эксплуатации – 98%, при температуре +35 °С. При этом монтажные работы должны проводится при температуре не ниже -15°С.

Кабель ВВГ подходит для монтажа проводки в ванной комнате. Его устанавливают в гипсокартонном потолке или  деревянной обшивки стеновых поверхностей. С его помощью можно выполнить скрытую и открытую проводку. Ограничения к использованию кабеля ВВГ касаются только прокладки в земле. Это связано с отсутствием бронированного слоя, что может привести к разрушению изоляции и непосредственно токопроводящих жил.  

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