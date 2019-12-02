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Новости партнеров 02.12.2019

Виды пиломатериалов

Пиломатериалы – востребованный строительный материал.

Сегодня купить пиломатериалы можно в специализированных компаниях, где их изготавливают  в соответствии с существующими требованиями и стандартами. Изделия классифицируются не только по виду исходного сырья, но и по способу обработки. Распил может быть:

  • Поперечным – поперек древесных волокон. Такие материалы обычно применяются при производстве декоративного паркета.
  • Полурадиальным – под острым углом к волокнам. Данные заготовки являются исходным материалом при изготовлении напольных покрытий.
  • Радиальным – через середину ствола. Полученные доски характеризуются высокой прочностью и привлекательным внешним видом.
  • Тангенгенциальным – дальше середины. Материал отличается оригинальным декоративным природным узором.

Пиломатериалы отличаются по своей форме. Наиболее широко используются следующие:

  • Брус, который считается традиционным строительным материалом. Его в основном используют для несущих конструкций.
  • Бруски, по виду напоминающие брус, но отличающиеся меньшими размерами. Материал востребован при проведении отделочных работ.
  • Доска, которую получают после обработки бруса. Изделия отличаются толщиной и степенью обработки.
  • Шпала, производство которой предусматривает использование специальной технологии, повышающей прочность и устойчивость к негативным воздействиям внешней среды.

Для строительства деревянных домов часто используется оцилиндрованное бревно. Для его изготовления   используются ровные стволы деревьев. Все большей популярностью в строительстве пользуется профилированный брус.  Но наиболее прочные и долговечные конструкции изготавливаются из клееного бруса, основой которого являются отдельные ламели, которые скрепляются между собой специальным клеевым составом.

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