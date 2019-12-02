Раздвижные стеклянные двери – стильное и практичное решение при оформлении современных интерьеров.

Раздвижные стеклянные двери сегодня очень часто устанавливаются в жилых помещениях. Они смотрятся очень оригинально и способны визуально расширить пространство. Стеклянные двери могут изготавливаться из закаленного стекла или триплекса. Конструкции отличаются дизайнерским оформлением. На стеклянной поверхности может быть выполнена гравировка или нанесен рисунок. Также востребованными являются конструкции из тонированного стекла.

Наиболее подходят они для установки в следующих помещениях:

В холлах или коридорах, как правило, в таких местах мало места для установки распашного полотна.

В квартире-студии с целью зонирования пространства.

В совмещенном санузле для разделения пространства между ванной и туалетом.

В детских спальнях для отделения уголка для игр.

При установке раздвижных стеклянных дверей можно гарантировать существенную экономию пространства благодаря созданию более широкого проема. При этом чаще всего при монтаже устанавливается только верхние направляющие, что обеспечивает ровную поверхность пола.

Стеклянные двери изготавливаются на высокоточном оборудовании. При этом используются современные технологии, что гарантирует высокую прочность и надежность конструкций в процессе в эксплуатации. Длительный срок службы стеклянных дверей обуславливается тем, что они со временем не рассыхаются и не деформируются. Внешний вид дверных конструкций не ухудшается при перепадах температур и повышенной влажности.

Стеклянные раздвижные двери в жилых помещениях – это эргономичные конструкции. За счет прозрачности повышается светопропускная способность. Это позволяет организовать максимальное освещение дневным светом, что в свою очередь позволяет снизить затраты на электроэнергию.