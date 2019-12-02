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Новости партнеров 02.12.2019

Профессиональные химические средства

Интернет-магазин Микробов.Нет предлагает широкий ассортимент профессиональной химии. В каталоге десятки наименований продукции. Например, укрепляющая пропитка для бетона, предназначенная для повышения прочности поверхности, защиты их от повреждений. Она пожаро- и взрывобезопасна, нетоксична. А также предотвращает запыление поверхности бетонного пола.

Другим интересным материалом является краска по бетону для пола, она используется не только в качестве защитной пропитки, но и улучшает эстетические качества пола. Действительно, окрашенные бетонные поверхности выглядят намного предпочтительнее.

Каталог

  • Моющие средства.
  • Эмали, краски и лаки.
  • Пропитки для бетона.
  • Противоскользящие средства.
  • Гидрофобизаторы.
  • Химия для бассейнов.
  • Дезинфицирующие средства.
  • Автомобильная химия.

Компания также оказывает услуги покраски и обеспыливания бетона.

Находить товары на сайте довольно просто. Для этого можно ввести нужные данные в поисковую строку или искать наименования по названиям разделов каталога. Каждое наименование имеет описание и фотографии, указана стоимость и технические характеристики. Это позволяет быстро и эффективно выбирать оптимальное решение, сравнивать химические средства между собой. Заказать товары можно непосредственно на сайте через корзину онлайн.

Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой. Возможен самовывоз товаров по предварительной договоренности. Доставка по Российской Федерации осуществляется транспортными службами. Компания тщательно отбирает продукцию, профессиональная химия отвечает высоким требованиям качества. Подробную информацию и консультации по вопросам выбора товаров можно получить у менеджера по телефону.

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