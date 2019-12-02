Профессиональные химические средства

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Другим интересным материалом является краска по бетону для пола, она используется не только в качестве защитной пропитки, но и улучшает эстетические качества пола. Действительно, окрашенные бетонные поверхности выглядят намного предпочтительнее.

Каталог

Моющие средства.

Эмали, краски и лаки.

Пропитки для бетона.

Противоскользящие средства.

Гидрофобизаторы.

Химия для бассейнов.

Дезинфицирующие средства.

Автомобильная химия.

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