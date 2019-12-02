Особенности брекетов Рефлекшн

В настоящее время брекеты успешно используются для эффективного исправления прикуса. Нужно отметить, что керамические брекеты рефлекшн пользуются высоким уровнем популярности.

Важно отметить, что система Рефлекшн успешно разработана американской организацией Ortho Technology. Предполагается сочетание эстетичности с высокой эффективностью и доступной стоимостью. При этом брекеты представляют собой традиционные конструкции с керамическими пластинами. Предполагается реализация лигатурной системы крепления дуг. Для крепления дуг используются специальные колечки, представляющие собой лигатуры.

Важно отметить, что брекеты пользуются средним уровнем популярности, так как предполагается возможность выбора более дешевых или эстетичных конструкций для эффективного исправления прикуса.

Брекеты обладают следующими важными преимуществами:

Предполагается использование только биологически совместимого материала. Пластины создаются из высококачественной поликристаллической керамики, которая не приводит к аллергическим реакциям и нежелательным раздражениям. Гарантируется адаптация в минимальные сроки, после чего ношение брекетов будет гарантированно комфортным. Основные отличия – это гладкая поверхность и углы скругленной формы, вследствие чего удается уменьшить риск травмирования слизистой оболочки. Высокий уровень прочности, так как в изделия добавляется оксид циркония. По этой причине керамика проявляет устойчивость к условиям своего использования. Надежная фиксация. Продуманная конструкция может надежно крепиться к поверхности зуба, благодаря чему эмаль остается надежной. Красивый внешний вид, ведь можно подобрать керамику в тон зубной эмали. При этом используется полупрозрачная фактура.

Нужно отметить, что предлагаемые брекеты успешно используются во многих ситуациях.