Кенес Ракишев консультирует МИД по вопросам привлечения инвестиций

Известный казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев стал внештатным советником министра иностранных дел РК. Успешный инвестор займется тем, что принесло ему серьезные доходы и международное признание. Привлечение инвестиций и правильный выбор объектов для капиталовложений давно стали визитной карточной Кенеса Хамитовича Ракишева. Теперь же венчурный инвестор и один из наиболее успешных топ-менеджеров Казахстана будет помогать Министерству Иностранных Дел своей страны, отмечает британская пресса в материале Ministry of Foreign Affairs chose Kenes Rakishev as an advisor for Investments. Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что предприниматель назначен внештатным советником главы МИД в июне текущего года. Кенес Ракишев будет консультировать министра по вопросам привлечения инвестиций. Стоит отметить, что в июне министром иностранных дел был Бейбут Атамкулов. 18 сентября текущего года на этом посту его сменил Мухтар Тлеуберди.

Ракишев Кенес Хамитович: короткая биографическая справка

По данным из открытых источников, в мае 2019 года Ракишев Кенес Хамитович входил в число 50 богатейших людей Казахстана. Его состояние оценивалось примерно в 600 миллионов долларов. Кенесу Ракишеву принадлежат акции таких компаний как Fincraft Resources (бывший Sat & Company), АО «БТА Банк», Net Element. Ранее сообщалось, что бизнесмен планирует построить в Алматы частную школу на 800 человек. Для работы в учебном заведении Ракишев пригласил известного учителя математики, лауреата премии «Алтын адам – человек года в образовании» Олега Пака. В декабре 2018 года Кенес Хамитулы Ракишев стал вице-президентом Казахстанской федерации бокса. На этом посту он отвечал за международные связи. В октябре текущего года бизнесмен был избран президентом этой организации. Год назад К. Ракишев представил первый в мире блокчейн-смартфон за 999 долларов. Стоит отметить, что презентация Finney состоялась при участии таких спортивных знаменитостей, как любимец казахстанцев, боксер Геннадий Головкин и футбольная звезда Лионель Месси. Под руководством, а также с непосредственным участием Кенеса Ракишева реализовано огромное количество успешных проектов – стартапов. Львиная доля из них уже принесла прибыль. А начиналось все в далеком 1998 году с должности советника Фонда безопасности дорожного движения при МВД РК. В 2000 году Кенес Ракишев (Kenes Rakishev) устроился менеджером в ЗАО «КазТрансГаз» и уже в 2003 стал заместителем генерального директора по маркетингу. С марта 2005 г. является вице-президентом Союза Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан, членом совета директоров Астраханского корабельного, Выборгского судостроительного заводов, а с ноября 2006 г. председателем совета директоров промышленного холдинга SAT & Company, с сентября 2007 г. — председателем правления холдинга SAT & Co, который и принес ему наибольшую известность наряду с АО «Казкоммерцбанком» (2015-2018 гг член совета директоров) и международной технологической компанией Net Element.

Кенес Ракишев консультирует МИД по вопросам привлечения инвестицийНаряду с этим Кенес Ракишев является соучредителем венчурного фонда Genesis Angels, основной целью которого является поиск и инвестирование в проекты по созданию искусственного интеллекта и робототехники. Кенес Ракишев заметно выделяется на фоне других бизнесменов благодаря своей любви к инновационным технологиям. Венчурный бизнес предполагает финансирование достаточно передовых, можно даже сказать революционных разработок. На его счету, как мы уже видели не мало очень интересных проектов, которые принесли ему мировую известность. Ккенес Ракишев проявляет интерес сегодня к 3D технологиям, блокчейну и электромобилям. Подробнее об инвестициях в инновационные проекты писала Западная пресса в материале Kenes Rakishev Enjoys The Competiotion On The Blockchain-Enabled Smartphones. Так что скорее всего уже в недалеком будущем благодаря инвестициям Кенеса Ракишева мы увидим и услышим о развитии данных направлений.