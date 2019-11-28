Какую сауну выбрать для дома?

В условиях жизни мегаполиса немногие могут найти время сходить в баню или сауну, поэтому предпочитают устанавливать ее прямо дома. Это устройство позволит расслабиться от ежедневной рутины, отдохнуть телом и душой. Если уже задумывались о приобретении, переходите на сайт https://cleansan.ru/sauny/banff.

Парную можно собрать своими руками или же приобрести уже готовую. Все они различаются по габаритам, функционалу, мощности, типу и другим параметрам. Есть сауны сразу же с душем или же душ с функцией парной. Вариантов достаточно на любой вкус и кошелек. Одни работают от электричества, а другие нагреваются печами, а третьи вовсе работают от инфракрасного излучателя.

Домашняя сауна — это просто находка для любителей банных процедур. Если нет своего участка с баней, то это отличная возможность. При этом не нужно дополнительно делать водоотведение и пароотведение, как в обычной бане. Теперь чтобы принять банные процедуры не нужно выходить из дома. А ведь еще несколько лет тому назад это сложно было себе представить.

Большой популярностью пользуются сауны с душем. Они более функциональны, чем другие виды. Они представлены в двух вариантах: душ с опцией парной и совмещенная парная с душем. Первый тип практически ничем не отличается от обычных душевых кабин. Они имеют всю ту же комплектацию: поддон, стены, дверь, крыша. Просто в нее встроен генератор пара. Он собственно и выполняет функцию сауны. Работает эта система очень просто: устройство испаряет воду и образовавшийся пар доводиться до температуры в 50 градусов. Второй тип системы внешне отличается от привычного. К обычной душевой кабине пристроена небольшая сауна. Это отсек, который обладает низкой теплопроводностью. Сегодня организовать дома парную можно легко, осталось только выбрать тип установки.