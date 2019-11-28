4 совета, которые нужно знать при выборе кондиционеров

Сегодня нет никаких проблем, чтобы пойти в магазин и купить кондиционер. Но есть другая сторона вопроса. Ассортимент настолько богат, что можно запутаться и купить абсолютно ненужную вещь.

Чтобы выбрать систему кондиционирования и не разочароваться, нужно учесть следующее:

Первое что стоит определить – размер помещения, где предполагается установка оборудования. От этого зависит мощность аппарата.

Есть несколько видов систем: напольная, сплит-система и конвекторная. Мобильную можно свободно перемещать по квартире или дому. У таких систем еще часто бывает функция ионизации воздуха и очищения. Из него нужно будет постоянно выливать воду, которая накапливается в специальном отсеке, да и работает он не так уж тихо. Зато его выбирают те люди, кто не хочет «крушить» стены. Сплит системы удобны тем, что охлаждают в жару и нагревают зимой. Она аккуратно монтируется под потолок.

Не ориентируйтесь на производителя. Стоимость не зависит от этого. Обращайте внимание на технические характеристики.

Не экономьте на монтаже. Самостоятельная установка иногда обходиться дороже. Вы потратите нервы, силы, время н изучение инструкций. Лучше вызвать специалиста. Некоторые компании предлагают монтаж при покупка определенного вида оборудования.

Еще важно помнить о том, что кондиционер требует такого ухода, как и любая другая техника в доме. В нем больше всего накапливается пыль, бактерии. Поэтому своевременно нужно менять фильтра и очищать от грязи оборудование. При должном уходе система кондиционирования прослужит долго. Выбрать одну из систем можно на сайте https://cleanklimat.ru/catalog/multi_split_sistemy/.