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Новости партнеров 28.11.2019

4 совета, которые нужно знать при выборе кондиционеров

Сегодня нет никаких проблем, чтобы пойти в магазин и купить кондиционер. Но есть другая сторона вопроса. Ассортимент настолько богат, что можно запутаться и купить абсолютно ненужную вещь.

Чтобы выбрать систему кондиционирования и не разочароваться, нужно учесть следующее:

  • Первое что стоит определить – размер помещения, где предполагается установка оборудования. От этого зависит мощность аппарата.
  • Есть несколько видов систем: напольная, сплит-система и конвекторная. Мобильную можно свободно перемещать по квартире или дому. У таких систем еще часто бывает функция ионизации воздуха и очищения. Из него нужно будет постоянно выливать воду, которая накапливается в специальном отсеке, да и работает он не так уж тихо. Зато его выбирают те люди, кто не хочет «крушить» стены. Сплит системы удобны тем, что охлаждают в жару и нагревают зимой. Она аккуратно монтируется под потолок.
  • Не ориентируйтесь на производителя. Стоимость не зависит от этого. Обращайте внимание на технические характеристики.
  • Не экономьте на монтаже. Самостоятельная установка иногда обходиться дороже. Вы потратите нервы, силы, время н изучение инструкций. Лучше вызвать специалиста. Некоторые компании предлагают монтаж при покупка определенного вида оборудования.

Еще важно помнить о том, что кондиционер требует такого ухода, как и любая другая техника в доме. В нем больше всего накапливается пыль, бактерии. Поэтому своевременно нужно менять фильтра и очищать от грязи оборудование. При должном уходе система кондиционирования прослужит долго. Выбрать одну из систем можно на сайте https://cleanklimat.ru/catalog/multi_split_sistemy/.

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