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Новости партнеров 28.11.2019

Какое подарить кольцо, чтобы сделать предложение девушке?

Чтобы невеста после свадьбы не рассталась с подаренным кольцом, то лучше дарить изящные варианты, миниатюрные и милые. Оно может быть сделано из любого материала: золото, серебро, платина. Традиционно дарят золотое украшение в честь сильной любви и уважения.

Раньше было принято дарить гладкие кольца, без разных вкраплений, камней и тем более гравировок. Сейчас этот стереотип отошел на второй план. Теперь дарят украшение предпочтительно с одним камнем по центру кольца. Те, кто хочет проявить креатив, делают гравировку, чтобы память осталась на всю жизнь.

Для помолвки выбирают преимущественно топазы, александриты, изумруды, аметисты. Лучше если вы знаете предпочтение девушки. Но если не было возможности узнать это, то камень можно выбрать под цвет глаз, сделать акцент на этом. Колечко должно быть удобное для того, чтобы носить его в повседневной жизни, поэтому камень лучше выбирать небольшой по размеру. Такое украшение будет смотреться очень мило на пальце.

Если возможности совпадают с желанием, то можно купить кольцо с бриллиантом. Этот камень олицетворяет чистоту намерений и целомудрие. Они бывают разных размеров от самых маленьких, то огромных. Еще в Средневековье был обычай дарить на помолвку именно этот камень. Если вы остановили выбор на этом камне, то обратите внимание на окрас, гранение и размер. Ювелирный магазин Romantic предлагает множество вариантов помолвочных колец и других украшений, которые можно подарить на любой другой праздник своей второй половинке. Все изделия, представленные на сайте, имеют сертификаты качества и отличаются особой тонкостью, элегантностью исполнения. Это их и отличает от украшений других брендов.

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