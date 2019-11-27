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Новости партнеров 27.11.2019

Грузоперевозки и логистика в Алматы

Ни одна транспортная компания сегодня не обходится без логистики, которая включает в себя планирование и слежение за перевозимыми грузами. Один специалист вряд ли справится с таким объемом поставленных задач, поэтому лучше обратиться в компанию https://www.tranzit.asia.

Почему стоит остановиться на выборе именно этой компании?

  • Их штат насчитывает десятки квалифицированных сотрудников, поэтому все работы будут выполнены качественно и в установленный срок.
  • Для работы применяются современные программы для обработки данных.
  • Специалисты досконально изучают маршрутные карты.
  • Уровень квалификации работников постоянно повышается. Для этого компания имеет собственную школу.
  • Компания имеет тесный контакт со службой таможни.

Это гарантирует успешные перевозки в любую точку страны. При этом компания работает не только с построением маршрутов, но и точно прогнозирует и контролирует доставку грузов, оптимизирует транспортные перевозки, оформляет сопроводительную документацию. Всем своим клиентам компания tranzit.asia оказывает поддержку круглосуточно. Если возникает какой-то сложный юридический вопрос, то специалисты оперативно его решат. Помимо этого, компания осуществляет работы по разгрузке и погрузке, упаковке товаров. Есть услуга хранения продуктов на собственном складе. Информационная поддержка осуществляется круглосуточно.

На сайте компании можно узнать больше информации о стоимости, прочитать отзывы и проконсультироваться онлайн. При желании можно обратиться по указанным телефонам. Компания оказывает полную поддержку и осуществляет доставку грузов «от двери до двери».

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