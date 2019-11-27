СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 27.11.2019

Как работает ломбард?

Иногда можно столкнуться с такой ситуацией, что денег не хватает на покупку какой-то вещи или, просто настали трудные времена. По закону подлости близкие люди не могут помочь в такой ситуации, тогда можно обратиться в ломбард. Это компания, которая предоставит вам займ под залог какой-то ценной вещи.

Самым главным плюсом можно считать то, что сюда смогут обратиться все, даже те у кого очень плохая кредитная история. Здесь не учитывается то, что вы когда-то просрочили платеж по кредиту. Такие организации и работают с залогом. В случае невозврата денег, вещь просто продается. Поэтому ломбард ничем не рискует.

Нередко проводятся акции в ломбарде fortuna24.by. Многие постоянно пользуются услугами ломбарда, например, до зарплаты. Сеть организаций по выдаче займов запустила не так давно акцию: на каждый 3-ий займ проценты будут снижены в два раза. Сотрудники компании выдают личную карту, где будут отражаться ваши визиты. Как только наступит «третий раз», то проценты снижены будут в два раза. Пользоваться этой акцией смогут постоянные посетители и новые.

Из других преимуществ обращения к ломбардам можно выделить следующие:

  • Моментальная выплата денег. Здесь все просто. Вы приходите в учреждение, консультант оценивает вещь и составляет договор. Не стоит беспокоится за кредитную историю, потому что она неважна.
  • Сумма кредита неограничена. Но тут стоит помнить о том, что чем больше сумма, тем больше вам придется вернуть процентов.
  • Не нужны никакие справки и другие документы.
  • Залоговые ценности могут быть любыми. Все зависит от типа ломбарда и того на чем он специализируется.

Если возникла сложная финансовая ситуация, то ломбард может стать неплохим вариантом решения проблемы.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Это обсуждают: кузбасского горняка наградил президент, в регионе появятся карты жителя
Молчать нельзя, говорить: студенты Кузбасса о проблемах мирового масштаба
Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?
Нужна инициатива собственников: как обеспечить капитальный ремонт многоквартирного дома?
Спеть со звездой: Новокузнецк с мастер-классом посетила Любовь Казарновская

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев наградил Оксану Синицину и Николая Капсаргина, предотвративших ДТП на ж/д переезде

27-11-2019

Сергей Цивилев наградил Оксану Синицину и Николая Капсаргина, предотвративших ДТП на ж/д переезде
В Кузбассе пройдет первый межконфессиональный рождественский фестиваль

27-11-2019

В Кузбассе пройдет первый межконфессиональный рождественский фестиваль
Пожарные четырех территорий Кузбасса получили новые автоцистерны

27-11-2019

Пожарные четырех территорий Кузбасса получили новые автоцистерны
Для любителей активного отдыха: в Новокузнецке открылся большой каток

26-11-2019

Для любителей активного отдыха: в Новокузнецке открылся большой каток
Это обсуждают: у кемеровского бульвара Строителей будет продолжение, а в Новокузнецке появился «транспортный швейцар»

26-11-2019

Это обсуждают: у кемеровского бульвара Строителей будет продолжение, а в Новокузнецке появился «транспортный швейцар»
Ученье для спасенья: в Новокузнецке проходят уроки безопасности всесемейного охвата

26-11-2019

Ученье для спасенья: в Новокузнецке проходят уроки безопасности всесемейного охвата