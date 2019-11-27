Как работает ломбард?

Иногда можно столкнуться с такой ситуацией, что денег не хватает на покупку какой-то вещи или, просто настали трудные времена. По закону подлости близкие люди не могут помочь в такой ситуации, тогда можно обратиться в ломбард. Это компания, которая предоставит вам займ под залог какой-то ценной вещи.

Самым главным плюсом можно считать то, что сюда смогут обратиться все, даже те у кого очень плохая кредитная история. Здесь не учитывается то, что вы когда-то просрочили платеж по кредиту. Такие организации и работают с залогом. В случае невозврата денег, вещь просто продается. Поэтому ломбард ничем не рискует.

Нередко проводятся акции в ломбарде fortuna24.by. Многие постоянно пользуются услугами ломбарда, например, до зарплаты. Сеть организаций по выдаче займов запустила не так давно акцию: на каждый 3-ий займ проценты будут снижены в два раза. Сотрудники компании выдают личную карту, где будут отражаться ваши визиты. Как только наступит «третий раз», то проценты снижены будут в два раза. Пользоваться этой акцией смогут постоянные посетители и новые.

Из других преимуществ обращения к ломбардам можно выделить следующие:

Моментальная выплата денег. Здесь все просто. Вы приходите в учреждение, консультант оценивает вещь и составляет договор. Не стоит беспокоится за кредитную историю, потому что она неважна.

Сумма кредита неограничена. Но тут стоит помнить о том, что чем больше сумма, тем больше вам придется вернуть процентов.

Не нужны никакие справки и другие документы.

Залоговые ценности могут быть любыми. Все зависит от типа ломбарда и того на чем он специализируется.

Если возникла сложная финансовая ситуация, то ломбард может стать неплохим вариантом решения проблемы.