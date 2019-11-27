Где сделать МРТ верхних конечностей?

Чтобы быстро диагностировать заболевание, нежно пройти магнитно-резонансную терапию. В клинике «Медскан» проводят мрт верхних конечностей быстро и выгодно.

Почему стоит выбрать именно этот способ диагностирования?

К каждому пациенту применяется индивидуальный подход. В клинике есть много узкоспециализированных специалистов, поэтому за каждым врачом закреплён пациент.

Диагностика производится точечно. В клинике оборудование самое современное, поэтому даже на ранней стадии заболевания удается обозначить болезнь.

Исследование универсальное, потому что подходит как для взрослых, так и для детей.

Обследование проходит достаточно быстро. На исследование суставов уходит от 20 минут до получаса.

Суставы достаточно сложная часть организма, поэтому они требуют тщательной диагностики. МРТ – это способ, который позволяет выявить любую патологию даже на самой ранней стадии. В каждой ткани организма человека есть вода. Ионы водорода под действием очень мощного магнита и импульсов производят сигналы. Собственно, их и показывает компьютер. Благодаря открытию этого способа сканирования организма можно получить полную картинку строения человека.

По назначению врача может определяться контрастность между тканями. Разница между концентрацией помогает увидеть патологии, новообразования. Поэтому МРТ чаще всего назначают тем пациентам, у которых есть подозрения на наличие онкологических заболеваний. Процедура состоит из трех этапов: подготовительного, самой процедуры и оглашения результатов. В целом все вместе займет не больше часа. Процедура не требует особой подготовки, но есть противопоказания, поэтому следует проконсультироваться с врачом в обязательном порядке.