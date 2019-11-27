СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 27.11.2019

Где сделать МРТ верхних конечностей?

Чтобы быстро диагностировать заболевание, нежно пройти магнитно-резонансную терапию. В клинике «Медскан» проводят мрт верхних конечностей быстро и выгодно.

Почему стоит выбрать именно этот способ диагностирования?

  • К каждому пациенту применяется индивидуальный подход. В клинике есть много узкоспециализированных специалистов, поэтому за каждым врачом закреплён пациент.
  • Диагностика производится точечно. В клинике оборудование самое современное, поэтому даже на ранней стадии заболевания удается обозначить болезнь.
  • Исследование универсальное, потому что подходит как для взрослых, так и для детей.
  • Обследование проходит достаточно быстро. На исследование суставов уходит от 20 минут до получаса.

Суставы достаточно сложная часть организма, поэтому они требуют тщательной диагностики. МРТ – это способ, который позволяет выявить любую патологию даже на самой ранней стадии. В каждой ткани организма человека есть вода. Ионы водорода под действием очень мощного магнита и импульсов производят сигналы. Собственно, их и показывает компьютер.  Благодаря открытию этого способа сканирования организма можно получить полную картинку строения человека.

По назначению врача может определяться контрастность между тканями. Разница между концентрацией помогает увидеть патологии, новообразования. Поэтому МРТ чаще всего назначают тем пациентам, у которых есть подозрения на наличие онкологических заболеваний. Процедура состоит из трех этапов: подготовительного, самой процедуры и оглашения результатов. В целом все вместе займет не больше часа. Процедура не требует особой подготовки, но есть противопоказания, поэтому следует проконсультироваться с врачом в обязательном порядке.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Это обсуждают: кузбасского горняка наградил президент, в регионе появятся карты жителя
Молчать нельзя, говорить: студенты Кузбасса о проблемах мирового масштаба
Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?
Нужна инициатива собственников: как обеспечить капитальный ремонт многоквартирного дома?
Спеть со звездой: Новокузнецк с мастер-классом посетила Любовь Казарновская

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев наградил Оксану Синицину и Николая Капсаргина, предотвративших ДТП на ж/д переезде

27-11-2019

Сергей Цивилев наградил Оксану Синицину и Николая Капсаргина, предотвративших ДТП на ж/д переезде
В Кузбассе пройдет первый межконфессиональный рождественский фестиваль

27-11-2019

В Кузбассе пройдет первый межконфессиональный рождественский фестиваль
Пожарные четырех территорий Кузбасса получили новые автоцистерны

27-11-2019

Пожарные четырех территорий Кузбасса получили новые автоцистерны
Для любителей активного отдыха: в Новокузнецке открылся большой каток

26-11-2019

Для любителей активного отдыха: в Новокузнецке открылся большой каток
Это обсуждают: у кемеровского бульвара Строителей будет продолжение, а в Новокузнецке появился «транспортный швейцар»

26-11-2019

Это обсуждают: у кемеровского бульвара Строителей будет продолжение, а в Новокузнецке появился «транспортный швейцар»
Ученье для спасенья: в Новокузнецке проходят уроки безопасности всесемейного охвата

26-11-2019

Ученье для спасенья: в Новокузнецке проходят уроки безопасности всесемейного охвата