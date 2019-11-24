Автомобильные сервисные услуги в Уфе

Сервисный центр по ремонту и диагностике автомобилей Kayaba-Ufa предлагает свои услуги. На его сайте https://kayaba-ufa.ru/ можно узнать об этом более подробно. У компании есть бонусная программа для постоянных клиентов, она также создает для них разнообразные специальные предложения.
Перечень основных услуг
- Замена сцепления.
- Замена ламп и ходовых огней.
- Диагностика двигателя.
- Ремонт и диагностика ходовой.
- Ремонт ДВС, ГБЦ.
- Диагностика и ремонт тормозной системы.
- Диагностика и ремонт системы охлаждения.
- Ремонт электрической части и устройств автомобилей.
- Замена масла ДВС.
- Замена масла КПП.
- Замена масла ГУР.
- Замена ремней и цепей ГРМ.
Услуги ремонта и диагностики, замены запчастей оказывают квалифицированные специалисты. Это мастера автосервиса, которые обладают достаточным опытом и навыками для проведения сложных ремонтных и диагностических работ. Это позволяет компании гарантировать качество ремонта и диагностики.
Каталог запчастей
Компания также предлагает широкий ассортимент запасных частей для разных моделей и марок легковых машин. Это продукция известных производителей, которая подходит для большинства автомобилей европейской разработки.
- Запчасти подвески.
- Детали для тормозной системы.
- Запасные части амортизаторов.
- Детали для системы сцепления.
- Запчасти ГРМ.
- Свечи, фильтры.
- Моторные масла.
Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это позволяет быстро выбирать оптимальный вариант и сравнивать запчасти между собой. Найти нужные детали можно по названиям категорий каталога. Менеджер также может помочь в этом по телефону или WhatsApp, а также проконсультировать по вопросам услуг сервис-центра.