Автомобильные сервисные услуги в Уфе

Сервисный центр по ремонту и диагностике автомобилей Kayaba-Ufa предлагает свои услуги. На его сайте https://kayaba-ufa.ru/ можно узнать об этом более подробно. У компании есть бонусная программа для постоянных клиентов, она также создает для них разнообразные специальные предложения.

Перечень основных услуг

Замена сцепления.

Замена ламп и ходовых огней.

Диагностика двигателя.

Ремонт и диагностика ходовой.

Ремонт ДВС, ГБЦ.

Диагностика и ремонт тормозной системы.

Диагностика и ремонт системы охлаждения.

Ремонт электрической части и устройств автомобилей.

Замена масла ДВС.

Замена масла КПП.

Замена масла ГУР.

Замена ремней и цепей ГРМ.

Услуги ремонта и диагностики, замены запчастей оказывают квалифицированные специалисты. Это мастера автосервиса, которые обладают достаточным опытом и навыками для проведения сложных ремонтных и диагностических работ. Это позволяет компании гарантировать качество ремонта и диагностики.

Каталог запчастей

Компания также предлагает широкий ассортимент запасных частей для разных моделей и марок легковых машин. Это продукция известных производителей, которая подходит для большинства автомобилей европейской разработки.

Запчасти подвески.

Детали для тормозной системы.

Запасные части амортизаторов.

Детали для системы сцепления.

Запчасти ГРМ.

Свечи, фильтры.

Моторные масла.

Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это позволяет быстро выбирать оптимальный вариант и сравнивать запчасти между собой. Найти нужные детали можно по названиям категорий каталога. Менеджер также может помочь в этом по телефону или WhatsApp, а также проконсультировать по вопросам услуг сервис-центра.