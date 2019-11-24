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Новости партнеров 24.11.2019

Автомобильные сервисные услуги в Уфе

Сервисный центр по ремонту и диагностике автомобилей Kayaba-Ufa предлагает свои услуги. На его сайте https://kayaba-ufa.ru/ можно узнать об этом более подробно. У компании есть бонусная программа для постоянных клиентов, она также создает для них разнообразные специальные предложения.

Перечень основных услуг

  • Замена сцепления.
  • Замена ламп и ходовых огней.
  • Диагностика двигателя.
  • Ремонт и диагностика ходовой.
  • Ремонт ДВС, ГБЦ.
  • Диагностика и ремонт тормозной системы.
  • Диагностика и ремонт системы охлаждения.
  • Ремонт электрической части и устройств автомобилей.
  • Замена масла ДВС.
  • Замена масла КПП.
  • Замена масла ГУР.
  • Замена ремней и цепей ГРМ.

Услуги ремонта и диагностики, замены запчастей оказывают квалифицированные специалисты. Это мастера автосервиса, которые обладают достаточным опытом и навыками для проведения сложных ремонтных и диагностических работ. Это позволяет компании гарантировать качество ремонта и диагностики.

Каталог запчастей

Компания также предлагает широкий ассортимент запасных частей для разных моделей и марок легковых машин. Это продукция известных производителей, которая подходит для большинства автомобилей европейской разработки.

  • Запчасти подвески.
  • Детали для тормозной системы.
  • Запасные части амортизаторов.
  • Детали для системы сцепления.
  • Запчасти ГРМ.
  • Свечи, фильтры.
  • Моторные масла.

Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это позволяет быстро выбирать оптимальный вариант и сравнивать запчасти между собой. Найти нужные детали можно по названиям категорий каталога. Менеджер также может помочь в этом по телефону или WhatsApp, а также проконсультировать по вопросам услуг сервис-центра.

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