Компания «Добрый дом» является проектной и специализируется на создании проектов многоэтажных и малоэтажных частных домов. Она работает в этой сфере уже более тринадцати лет, создала множество проектов во многих городах Российской Федерации и СНГ.

Одно из основных предложений – красивые проекты деревянных домов из бревна, бруса. Клиенты могут выбрать один из готовых проектов на сайте компании или заказать проектирование под собственные требования. Опытные проектировщики за годы работы создали более 650-ти проектов. Всего же компания продала более полутора тысяч проектов.

Преимущества

Проектная компания создает недорогие решения для частного сектора. Это проекты домов, которые отвечают всем требованиям современного строительства. Стоимость проекта зависит от комплектации документации. Наиболее экономичным вариантом является приобретение только документов необходимых для регистрации. Комплект из документации для регистрации и строительства стоит дороже. Самым дорогим решением является комплектация из документов для регистрации, строительства и инженерной сети для дома.

К остальным достоинствам услуг компании стоит отнести: