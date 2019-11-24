Какие бывают виды перегородок

Компания «Простоперегородки» предлагает широкий ассортимент перегородок разных видов. Подробнее об этом можно узнать тут. Она осуществляет изготовление и монтаж таких конструкций. Выезд замерщика на объект заказчика осуществляется бесплатно.
Каталог
- Сантехнические перегородки Эконом и Стандарт.
- Сантехнические перегородки из ЛДСП.
- Душевые перегородки из поликарбоната.
- Детские сантехнические перегородки.
- Кабины для санузлов.
- Перегородки HPL.
- Пластиковые перегородки.
- Перегородки для писсуара.
- Мобильные перегородки для офиса.
- Алюминиевые профили для перегородок.
- Фурнитура для сантехнических перегородок.
- Столешницы для санузла.
Изготовление партии перегородок обычно занимает от одного до трех дней. Установка производится в течение дня. Обычно за это время монтажники успевают установить от шести до десяти перегородок. Конечно, это приблизительные цифры, которые могут сильно меняться в зависимости от величины и сложности заказа, разновидности перегородок.
Преимущества услуг
- Высокая скорость монтажа и установки перегородок.
- Письменная гарантия на продукцию на один год.
- Собственное производство разных видов перегородок.
- Наличие необходимых сертификатов и допусков к проектным и монтажным работам.
- Полный комплект документации на изделия.
- Профессиональные консультации по вопросам выбора и приобретения перегородок.
- Составление восьми видов смет для выбора оптимального варианта.
Компания работает в сфере услуг по производству и монтажу перегородок более девяти лет. Большинство клиентов остались довольны результатом сотрудничества, многие стали постоянными заказчиками. Сегодня компания имеет крупное производство, на котором работает более 140-ка сотрудников.