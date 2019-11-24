Какие бывают виды перегородок

Компания «Простоперегородки» предлагает широкий ассортимент перегородок разных видов. Подробнее об этом можно узнать тут. Она осуществляет изготовление и монтаж таких конструкций. Выезд замерщика на объект заказчика осуществляется бесплатно.

Каталог

Сантехнические перегородки Эконом и Стандарт.

Сантехнические перегородки из ЛДСП.

Душевые перегородки из поликарбоната.

Детские сантехнические перегородки.

Кабины для санузлов.

Перегородки HPL.

Пластиковые перегородки.

Перегородки для писсуара.

Мобильные перегородки для офиса.

Алюминиевые профили для перегородок.

Фурнитура для сантехнических перегородок.

Столешницы для санузла.

Изготовление партии перегородок обычно занимает от одного до трех дней. Установка производится в течение дня. Обычно за это время монтажники успевают установить от шести до десяти перегородок. Конечно, это приблизительные цифры, которые могут сильно меняться в зависимости от величины и сложности заказа, разновидности перегородок.

Преимущества услуг

Высокая скорость монтажа и установки перегородок.

Письменная гарантия на продукцию на один год.

Собственное производство разных видов перегородок.

Наличие необходимых сертификатов и допусков к проектным и монтажным работам.

Полный комплект документации на изделия.

Профессиональные консультации по вопросам выбора и приобретения перегородок.

Составление восьми видов смет для выбора оптимального варианта.

Компания работает в сфере услуг по производству и монтажу перегородок более девяти лет. Большинство клиентов остались довольны результатом сотрудничества, многие стали постоянными заказчиками. Сегодня компания имеет крупное производство, на котором работает более 140-ка сотрудников.