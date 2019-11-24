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Новости партнеров 24.11.2019

Какие бывают виды перегородок

Компания «Простоперегородки» предлагает широкий ассортимент перегородок разных видов. Подробнее об этом можно узнать тут. Она осуществляет изготовление и монтаж таких конструкций. Выезд замерщика на объект заказчика осуществляется бесплатно.

Каталог

  • Сантехнические перегородки Эконом и Стандарт.
  • Сантехнические перегородки из ЛДСП.
  • Душевые перегородки из поликарбоната.
  • Детские сантехнические перегородки.
  • Кабины для санузлов.
  • Перегородки HPL.
  • Пластиковые перегородки.
  • Перегородки для писсуара.
  • Мобильные перегородки для офиса.
  • Алюминиевые профили для перегородок.
  • Фурнитура для сантехнических перегородок.
  • Столешницы для санузла.

Изготовление партии перегородок обычно занимает от одного до трех дней. Установка производится в течение дня. Обычно за это время монтажники успевают установить от шести до десяти перегородок. Конечно, это приблизительные цифры, которые могут сильно меняться в зависимости от величины и сложности заказа, разновидности перегородок.

Преимущества услуг

  • Высокая скорость монтажа и установки перегородок.
  • Письменная гарантия на продукцию на один год.
  • Собственное производство разных видов перегородок.
  • Наличие необходимых сертификатов и допусков к проектным и монтажным работам.
  • Полный комплект документации на изделия.
  • Профессиональные консультации по вопросам выбора и приобретения перегородок.
  • Составление восьми видов смет для выбора оптимального варианта.

Компания работает в сфере услуг по производству и монтажу перегородок более девяти лет. Большинство клиентов остались довольны результатом сотрудничества, многие стали постоянными заказчиками. Сегодня компания имеет крупное производство, на котором работает более 140-ка сотрудников.

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