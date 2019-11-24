Портал про акции крупных торговых компаний и брендов

Портал ПРО-АКЦИИ.РУ предоставляет развернутую информацию о прошедших акциях крупных торговых компаний и брендов. Про акции в Перекрестке можно узнать на отдельной странице этого сайта. Она содержит множество материалов на эту тему. Каждая статья описывает конкретную акцию, проведенную определенного числа.

Как найти интересующие акции

Портал имеет удобную структуру и интуитивно понятный интерфейс, которые позволяют быстро находить нужную информацию. Поиск можно осуществлять несколькими способами. Например, по бренду, для этого есть специальный раздел, или каталогу скидок, для него также создан специальный раздел. Однако это далеко не все возможности для поиска.

Найти подходящую акцию можно по:

розыгрышу квартиры;

розыгрышу автомобиля;

розыгрышу денежных средств;

розыгрышу путешествия;

розыгрышу электронной техники;

гарантированным призам на акции.

Конечно, акции проводятся не просто так, а для привлечения потребителей определенных товаров и услуг. Однако зачастую торговым компаниям и владельцам брендов это сделать довольно трудно. По этой причине они привлекают потребителей с помощью акций, на которых демонстрируют товары и услуги, предлагают воспользоваться ими. Нередко при проведении акции разыгрываются различные призы, вплоть до крупных. Например, квартиры или машины, крупной суммы денег и пр.

На сайте множество возможностей для получения информации об акциях разных компаний и организаций, структур. Однако и для них открыты большие возможности для размещения данных о своих акциях. Они могут опубликовать сведения только об одной акции или делать это каждый раз, когда проводится новая акция.

Портал ПРО-АКЦИИ.РУ – отличный информационный ресурс в интернете.