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Новости партнеров 24.11.2019

Оборудование для общепита: разновидности гриля для шаурмы

Оборудование для общепита: разновидности гриля для шаурмы

Каждый хоть раз в жизни, но пробовал вкусную и сочную шаурму с ларька на рынке. Многие после этого загораются идеей начать собственное дело в этом направлении. Начиная это дело, нужно подобрать качественное оборудование, такое как гриль для шаурмы.

Разновидности оборудования

Шаурма – это блюдо восточной кухни, которое представляет собой лаваш с мясом. Помимо этих двух основных элементов, в блюдо входят другие различные специи и добавки. Главное в этом блюде – правильно приготовленное мясо. Именно для этих задач используют специальный гриль для шаурмы.

Этот агрегат отличается свое уникальной технологией, которая позволяет равномерно прожарить все мясо. Такое оборудование отличается своей универсальностью, ведь его можно использовать как дома, так и в целых ресторанах.

Для удобства и прочности сама конструкция изготовлена из нержавеющей стали, которая помимо своих практичных функций еще имеет и внешнюю привлекательность. Отличают две разновидности такого гриля:

  • Газовая. В качестве основного элемента имеет горелки, которые обладают дополнительными предохранителями и специальными усилителями. Такие агрегаты отличаются своей экономичностью и практичностью.
  • Электрические. Имеют в своей конструкции несколько нагревательных элементов, а также камни для скопления жира. Для более быстрого приготовления конструкция оборудована дополнительными трубчатыми тэнами, которые производят дополнительные излучения, что ускоряет готовку.

Компания «MosHoReCa» – это официальный дилер по продаже оборудования для общепита. В ассортименте можно найти не только грили для шаурмы, но и аппарат для сахарной ваты .

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