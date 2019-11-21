Игольчатые подшипники: особенности, преимущества и разновидности

Игольчатый подшипник – это разновидность роликового подшипника, в котором используются длинные роликовые подшипники, внешне похожи на небольшие иглы. Благодаря своей конструкции, данная разновидность подшипников способна выдерживать большие нагрузки. Найти и купить игольчатый подшипник можно на представленном ресурсе.

Данное устройство активно используется в автомобильных системах. Незаменимая вещь в разнообразных насосах, компрессорах и трансмиссиях. Если рассматривать конструкцию приводного вала, то она имеет не меньше восьми игольчатых подшипников.

Стоит отметить, что данную деталь разделяют на следующие виды:

С уплотнением.

С сепаратором и без.

С внутренним или наружным кольцом. Довольно часто встречаются модели с обоими кольцами.

В зависимости от места использования, игольчатые подшипники можно приобрести с разными компонентами.

К преимуществам такой детали стоит отнести: