Игольчатые подшипники: особенности, преимущества и разновидности

Игольчатый подшипник – это разновидность роликового подшипника, в котором используются длинные роликовые подшипники, внешне похожи на небольшие иглы. Благодаря своей конструкции, данная разновидность подшипников способна выдерживать большие нагрузки. Найти и купить игольчатый подшипник можно на представленном ресурсе.
Данное устройство активно используется в автомобильных системах. Незаменимая вещь в разнообразных насосах, компрессорах и трансмиссиях. Если рассматривать конструкцию приводного вала, то она имеет не меньше восьми игольчатых подшипников.
Стоит отметить, что данную деталь разделяют на следующие виды:
- С уплотнением.
- С сепаратором и без.
- С внутренним или наружным кольцом. Довольно часто встречаются модели с обоими кольцами.
В зависимости от места использования, игольчатые подшипники можно приобрести с разными компонентами.
К преимуществам такой детали стоит отнести:
- Большую грузоподъемность.
- Компактные размеры.
- Легко снимаются и заменяются на новые.
- Небольшая инерционность и незначительный показатель трения.