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Новости партнеров 21.11.2019

Игольчатые подшипники: особенности, преимущества и разновидности

Игольчатый подшипник – это разновидность роликового подшипника, в котором используются длинные роликовые подшипники, внешне похожи на небольшие иглы. Благодаря своей конструкции, данная разновидность подшипников способна выдерживать большие нагрузки. Найти и купить игольчатый подшипник можно на представленном ресурсе.

Данное устройство активно используется в автомобильных системах. Незаменимая вещь в разнообразных насосах, компрессорах и трансмиссиях. Если рассматривать конструкцию приводного вала, то она имеет не меньше восьми игольчатых подшипников.

Стоит отметить, что данную деталь разделяют на следующие виды:

  • С уплотнением.
  • С сепаратором и без.
  • С внутренним или наружным кольцом. Довольно часто встречаются модели с обоими кольцами.

В зависимости от места использования, игольчатые подшипники можно приобрести с разными компонентами.

К преимуществам такой детали стоит отнести:

  • Большую грузоподъемность.
  • Компактные размеры.
  • Легко снимаются и заменяются на новые.
  • Небольшая инерционность и незначительный показатель трения.

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