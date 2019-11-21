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Новости партнеров 21.11.2019

Как правильно ухаживать за волосами: какие типы волос бывают

Большинство мужчин не так сильно следят за своей внешностью, в отличие от девушек. Именно посетительницы салонов красоты приносят данному заведению огромную прибыль. портал женской тематики – это идеальное место для всех девушек, которые хотят  узнать полезную информацию относительно похудения, ухода за кожей, а также прочитать множество другого интересного и полезного материала.

Как правильно ухаживать за волосами

Густая и пышная шевелюра – это достояние любой девушки. От длинноволосых красавиц большинство мужчин просто сходят с ума. Чтобы сделать свои волосы привлекательными и густыми, каждая девушка должна обязательно обеспечить им правильный уход.

Всего в мире есть три основных типа волос, к каждому из которых подбираются особые средства. К этим типам относят:

  • Нормальный. Идеальный тип волос, который не требует особого ухода. Мытье головы осуществляют не чаще одного раза в неделю. Такой тип волос отличается своей эластичностью и послушностью, из-за чего их легко можно уложить в любую прическу. Чтобы сохранить красоту волос, нужно подбирать шампуни для нормального типа волос, а также не забывать об ополаскивании. Лучше всего для этого использовать травы, которые укрепят и сохранят внешнюю привлекательность волос. В качестве народных средств по уходу за нормальным типом волос можно использовать кефир или простоквашу, которые втирают в корни, благодаря чему они станут крепче и объемнее.
  • Жирный. Такой тип волос достаточно быстро жирнится, из-за неправильной работы сальных желез. По этой причине, голову приходится мыть каждые три дня, а в очень запущенных случаях иногда и каждый день. В качестве народных средств используют лимонный сок, который втирают в кожу головы для подсушивания желез. Мыть голову желательно теплой, чуть прохладной водой. За час до основного мытья в корни волос втирают алое, чтобы улучшить состояние. Довольно часто жирность волос становиться причиной неправильного питания, поэтому, чтобы избавиться от данной проблемы, в рацион питания лучше всего добавить много фруктов и овощей, при этом отказавшись от жирной и соленой еды.
  • Сухой. Такой тип волос часто встречается у тех, кто часто красится. Мытьем головы лучше всего заниматься раз в 10 дней. Также следует обратить внимание на питание, потребляя больше фруктов и овощей.

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