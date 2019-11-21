Как правильно ухаживать за волосами: какие типы волос бывают

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Как правильно ухаживать за волосами

Густая и пышная шевелюра – это достояние любой девушки. От длинноволосых красавиц большинство мужчин просто сходят с ума. Чтобы сделать свои волосы привлекательными и густыми, каждая девушка должна обязательно обеспечить им правильный уход.

Всего в мире есть три основных типа волос, к каждому из которых подбираются особые средства. К этим типам относят: