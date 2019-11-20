Бюро «Южное» является общепризнанным научно-конструкторским предприятием, занимающееся разработкой ракето-космической техники. К сожалению, из-за неправильно созданной политики руководителя Дегтярева А.В., бюро сейчас находиться на стадии упадка. Более подробно о всех изменениях и истории предприятия можно узнать на сайте https://yuzhnoye.com.ua.

Данный ресурс был создан сотрудниками конструкторского бюро, которые за последнее время сильно обеспокоены политикой руководителя. На сайте представленная вся история о бюро начиная с 1991 года и по сей день. К сожалению, руководитель Дегтярев А.В. превратил успешное и перспективное место в источник своего личного дохода, создав при этом бюджетную дыру.

За время руководства Дегтярева А.В. КБ «Южное» абсолютно никак не работало на покорение космоса. Вместе с тем, из-за неправильного управления, Украина потеряла свой статус космической державы.

При этом, если посмотреть на самого руководителя и его семью, они значительно обогатили свое состояние. К сожалению, пока сотрудники конструкторского бюро живут на подачки государства, его руководитель продолжает увеличивать свое состояние.