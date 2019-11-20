Квартиры в новостройках – причины популярности подобной покупки

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Квартиры в новостройках – это чистая юридическая история. Здесь исключено, что квартира окажется под арестом или в залоге. Только вы будете ее законным владельцем после приобретения, никто не будет заявлять свои права на нее.

Здесь новые коммуникации и электропроводка. Можно заранее согласовать возможность перепланировки. таким образом становится возможным воплотить в реальность мечты и задумки с помощью профессионалов.

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