Ленточные конвейеры предназначены для непрерывного перемещения грузов.

Востребованным оборудованием на различных предприятиях являются ленточные конвейеры. Они широко используются для непрерывного перемещения сыпучих и штучных грузов. Почитать подробнее о выборе данного вида оборудования можно на сайте ООО «Креативные Машины и Оснастка».

Классификация ленточных конвейеров проводится по различным критериям:

По сфере применения. Оборудование бывает общего или специального назначения. В отдельную группу выделяются подземные конвейеры.

По форме и наклону трассы. Грузы могут перемещаться по прямолинейным и ломанным трассам, расположенным в горизонтальной плоскости или под определенным углом.

Кроме этого ленточные конвейеры различаться по материалу изготовления тягового элемента. В оборудовании моет устанавливаться резинотканевая, резинотросовая или сетчатая лента. Также часто ее изготавливают из проволоки или стали.

Для транспортировки больших штучных грузов используются гладкие ленты. Для сыпучих грузов и мелкой продукции на конвейерах устанавливаются ленты с различными видами рифления. Как правило современные ленточные конвейеры оснащаются специальными устройствами, с помощью которых выполняется очистка ленты и предотвращается падение грузов в процессе транспортировки.

Все ленточные конвейеры отличаются простой конструкцией и малым весом. В последнее время все более востребованным становится мобильное оборудование, оснащенное колесами. Его легко можно перемещать в любое место. Это особенно актуально для больших производственных площадок или складов.

Современные ленточные конвейеры – это высоко производительное оборудование. Оно позволяет перемещать грузы с высокой скоростью на большие расстояния. При этом имеется возможность построения сложных трасс.