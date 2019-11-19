Выбор стенки в гостиную

Мебель должна подбираться в соответствии с размером помещения и его интерьером.

Как правило, основное предназначение гостиной в доме или квартиры – это прием гостей. Также часто ее используют для сбора всех членов семьи. Именно поэтому такая комната не должна загромождаться мебелью. В этом случае гостиная будет выглядеть уютной и опрятной. Кроме того, при правильном подборе мебели можно значительно увеличить функциональность помещения. К примеру, использовать его в качестве рабочего кабинета или столовой.

Для небольших помещений подходящим вариантом является модульная гостиная Монако. Познакомиться с ее описанием можно здесь https://vrukimebel.ru/product/gostinaja-monako/. Мебель, выполненная в строгом классическом стиле, выглядит очень оригинально, несмотря на то, что при ее оформлении не использовался декор и дорогостоящая фурнитура.

Великолепно смотрится компактная гостиная Тифани антрацитового цвета от белорусского производителя. С ее описанием можно познакомиться здесь https://vrukimebel.ru/product/gostinaja-tiffani/. Данная мебель великолепно подходит для интерьеров в стиле минимализм или хай-тек.

Прежде чем приобретать гостиную необходимо провести планировку интерьера в деталях. Основываться при этом нужно на функциональных возможностях конкретного помещения и его основном назначении. Только при таком подходе удастся создать гармоничную обстановку.

Безусловно, модульные наборы мебели более универсальные в силу мобильности, что позволяет проводить желаемые трансформации. Обычно в них входят шкафы, тумбы, стеллажи и журнальный столик. При использовании данного вида мебели можно обеспечить максимум свободного пространства в помещении. Корпусная мебель, которая отличается жестким основанием, является более подходящей для больших гостиных. Очень важно, чтобы гостиный комплект сочетался с мягкой мебелью.