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Новости партнеров 19.11.2019

Особенности услуги уборки офисов

Регулярная уборка офиса профессионалами – гарантия хорошей работоспособности сотрудников.

Никто не станет спорить с тем, что в чистом ухоженном офисе у сотрудников повышается производительность труда. Именно поэтому все больше руководителей различных предприятий заказывают уборку офисов в специализированных компаниях. К примеру, в Санкт-Петербурге можно обратиться сюда uborka-812.ru.

Услуга ежедневной уборки офиса включают различные услуги. Они согласовываются сторонами перед заключением договора. Обязательным клининговым мероприятием при этом является мойка полов с учетом их структуры и особенностей, а также удаление пыли с поверхностей офисной мебели и оргтехники. При необходимости может предусматриваться услуга полива офисных помещений. Также в перечень услуг, как правило, включается  очистка мусорных корзин и  вынос  мусора.

Ежедневно должны мыться раковины и унитазы. При этом должны применяться дезинфицирующие растворы. Кроме того не следует забывать включать в перечень услуг обработку дверных ручек, ведь в течение дня к ним прикасается огромное количество людей, поэтому они часто становятся источниками инфекций.

Также для поддержания комфорта требуется проводить периодически в офисе генеральную уборку. Она, как правило, выполняется сотрудниками клининговой компании в выходные. Суть мероприятия заключается в том, что уборка помещений проводится более тщательно с использованием специальных средств и инвентаря. В процессе генеральной уборки обязательно чистится мягкая мебель, если она имеется. Также очищаются от пыли шторы и удаляются пятна с ковровых напольных покрытий. Обязательно моются стеновые поверхности, осветительные приборы, декоративные элементы, окна и дверные полотна. Проводится более тщательная мойка туалетных комнат.

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