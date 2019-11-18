Предсказания и народные приметы

Многие люди верят в предсказания. Они говорят, что они сбываются. Предсказанная судьба интересует людей, ведь они могу заглянуть в будущее. Во всяком случае, попробовать это сделать. Где же узнать о предсказаниях больше? Это можно сделать на сайте «Все о предсказаниях». На нем же есть множество информации о приметах. Например, в этой статье рассказывается о народных приметах на День рождения. Она детально раскрывает тему. Какие бывают приметы накануне этого праздника и во время торжества, что нужно делать и что нельзя делать в День рождения. Конечно, это далеко не все, что можно узнать на этом замечательном сайте.

Разделы

Приметы.

Амулеты.

Руны.

Заговоры.

Порча.

У большинства народов есть собственные приметы, например, когда пойдет дождь или будет засуха, наступят холода или теплые дни. На сайте собрано множество описаний примет. Если есть желание узнать: «Народные приметы, к чему горят щеки», «Примета, к чему чешется левая бровь», «Какие существуют приметы перед экзаменом» и о многом другом, стоит прочитать статьи в соответствующем разделе.

В разделе «Амулеты» множество полезных материалов о различных символах и знаках. Например, о славянском Коловрате или скандинавском Молоте Тора. Есть информация и про иудейские амулеты и обереги. Многим интересно узнать, что означает подкова на счастье и как правильно ею пользоваться, о защитных оберегах – славянском Древе Жизни и пр.

Не менее интересны языческие руны. Они были основой языка и общения, магии многих народов. На сайте собраны данные о скандинавских и славянских рунах, руническом алфавите и языке, магическом символизме рун.

На сайте много другой познавательной информации. Два его раздела посвящены таким щекотливым темам, как языческие заговоры и порча.