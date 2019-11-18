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Новости партнеров 19.11.2019

Где найти информацию о приметах и суевериях

Суеверные люди часто вызывают у других людей осторожность и опасения. Однако в некоторых ситуациях практически любой человек становится суеверным. Это может быть период стресса, потерь, психологического надлома. Неважно, но в эти моменты приметы и суеверия входят в человеческую жизнь и человек начинает осознавать, что мир намного больше и сложнее, чем он считал раньше. В каждом народе, культуре они занимали важное место. Приметы и суеверия трактуются по-своему в зависимости от эпохи, нации.

На сайте «Народные приметы и суеверия» можно найти множество данных на эту тему. На нем собраны статьи и материалы о многих народных приметах. По названиям статей можно понять, о чем идет речь. Например, это «Зачесалась правая рука – к деньгам или встрече?», «Одинаковые числа на часах – значение приметы постоянно видеть их», «Погода в день свадьбы приметы к богатству и благополучию». Именно такие материалы можно найти на этом сайте.

Однако это далеко не все, что размещено на нем.

Разделы

  • Молитвы.
  • Обереги.
  • Амулеты.
  • Заговоры.
  • Привороты.
  • Белая магия.
  • Черная магия.

Многим людям, которые нашли некоторую логичность в приметах и суевериях, интересны также и другие темы. Например, тема амулетов и оберегов. Узнать в чем их отличия, какими бывают, от чего защищают, а также для чего служат и какие возможности предоставляют обладателю. В каждом народе амулетам и оберегам уделялось особое внимание. У русских племен были одни символы и знаки, у скандинавских – другие.

Заговоры и привороты не менее интересны. По сути, они являются частью языческой магии, которую применяли во многих народах. Их использовали для лечения заболеваний, повышения удачи и богатства, конечно, и для «темных» делишек.

На сайте множество информации об этом, написанной в доступной форме.

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