Восхитительный семейный отдых в тихом красивом месте, что может быть лучше

Все мы любим отдыхать. Кто-то предпочитает тихий семейный отдых, а для других важно, чтобы это был недорогой отдых на море. И в первом и во втором случае вам стоит заглянуть сюда http://dacha1.com.

Отдых в Сатере это отличная возможность набраться сил на весь год в окружении дивной природы, и с видом на море. Конечно, чаще всего при мыслях о море в голову приходит: отдых в Крыму. И почему бы не осуществить этот план.

В теплое время года несомненно у моря всегда много посетителей и отдыхающих. А зимой безусловно здесь меньше народа и можно с лихвой насладиться тихим отдыхом.

Среди отелей Крыма есть один очень заманчивый с прекрасным живописным видом это отель в Сатере. Это место не так раскручено как Алушта или Ялта, но поверьте оно стоит вашего внимания. Сатера — это балка на южном берегу Крыма. Находится этот поселок в 18 км от Алушты, хотя так просто к ней добраться не получиться.

Но, отдых в Сатере, возле реки под название Сотера обещает быть незабываемым. Отель «Дача» расположен всего в 15 м от моря, позволяет наслаждаться его красотой не только в летнее время, но и холодной зимой, ведь вода в нем не замерзает.

Здесь можно выбрать, как активный отдых с множеством прогулок, и дайвингом, купанием, рыбной ловлей, так и тихий спокойный – на пляже под солнечными лучами.

Здесь чистая прозрачная вода, что позволяет видеть не только морское дно, но и ее обитателей без экипировки для дайвинга.

В поселке есть несколько баров, которые работают 24 часа в сутки. А для активного отдыха: водные аттракционы, морские прогулки, различные детские площадки, теннисные корты, парки, и даже дискотеки.

Посетив это место один раз, вы больше никогда не забудете дней проведенных здесь. И Сатера останется в вашем сердце навсегда.