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Новости партнеров 16.11.2019

Лучшие натуральные соки различных вкусов

Качество продуктов всегда важно, тем более если его очень любят дети. И это касается натуральных соков, морсов и множества другой продукции, о которой можно почитать здесь на сайте. Компания 24 вкуса создает множество различной продукции высочайшего качества и частенько запускает новые линейки. Они поставили перед собой цель – начать производство соков, нектаров и морсов прямого отжима, и они сделали это. Теперь можно пробовать различные вкусы и наслаждаться приятными и свежими ароматами ягод. А для поклонников трав есть своя линейка соков с настоями различных корней и трав, а также напитки для диабетиков (поскольку обычные соки для них под запретом), а также сиропы и разные концентраты.

Сегодня компания «24 вкуса» действительно стала на рынке лидером. И не только благодаря своему разнообразию ассортимента, но и качеству каждого сока или любого другого напитка. Ведь новый товар, прежде чем попасть на рынок к потребителю проходит тщательные проверки. И ТМ «24 вкуса» всегда после проверки получает знак «отменно» и золотую медаль.

Какие отличия между ягодными соками этой компании и других:

  • здесь создают максимально натуральный продукт, без каких-либо добавок;
  • отменный вкус;
  • полезный и безопасный сок, как для взрослых, так и для детей;
  • длительные сроки хранения;
  • постоянный контроль качества на каждом этапе производства.

Ягоды на дальнейшую обработку покупаются чаще всего в Вологодской, Новгородской и Псковской областях, а также Карелии.

Для начала плоды проходят чистку, а затем отправляется в специальный пресс, которые защищает будущий сок от окисления. Потом, в горячем виде готовый продукт  (92ºС) разливается в стеклянную тару и закатывается. После чего отправляется на принудительное охлаждение. И благодаря этой операции готовую продукцию можно хранить 2 года (нектары), 1 год (морсы).

Кроме того, такая пастеризация убивает бактерии, которые могут находиться в плодах и при этом бережно сохраняет всевозможные витамины и микроэлементы в самих соках, морсах и нектарах.

Также ТМ «24 вкуса» вместе с ЗАО «Глобус» стали победителем конкурса под названием инновационный продукт 2017-2018 года на выставке «ПРОДЭКСПО».

И даже после достигнутого, они не собираются останавливаться, а создают что-то новое. Увеличивают мощности своей техники, и стараются найти более современные технологии.

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